Normandie. Recherche jeunes de 15 à 25 ans pour aventure maritime…

C'était à l'été 2002 : le vieux gréement décampa Tante Fine décrochait le Friendship Trophy de la Tall Ships Race, qui récompense l'équipage le plus fraternel de cette course de grands voiliers. Vingt ans plus tard, l'Association fécampoise de développement des activités maritimes (Afdam) retente l'aventure, cette fois à bord du Mil'Pat.

18 Normands de tous les horizons

"La Tall Ships, c'est l'Armada de Rouen, avec beaucoup plus de bateaux, détaille Astérix, le capitaine du vieux gréement. Pour participer, les voiliers doivent mesurer au moins 30 pieds (9,15 m) et la moitié de l'équipage doit avoir entre 15 et 25 ans." L'association recherche donc dix-huit jeunes normands, de tous horizons, pour composer l'équipage. Et pas besoin d'être marin pour participer ! "La seule condition, c'est d'être normand, note Pascale Soubeirat-Lamy. On cherche des lycéens, des gens qui travaillent, des étudiants, des chômeurs, des manuels, des intellos, des grandes gueules, des timides…"

C'est à bord de ce bateau, le Mil'Pat, que les jeunes embarqueront !

Les participants auront sans doute en commun un certain goût de l'aventure… "La mer est un élément que l'on ne peut pas dominer, auquel il faut s'adapter, remarque Astérix. Dans un bateau, l'espace est restreint, cela oblige à s'adapter aux autres. C'est une belle école de vie."

Le Mil'Pat partira le 21 juin 2023 direction Den Helder, au Pays-Bas, avec neuf premiers jeunes et trois encadrants, pour une traversée de la mer du Nord jusqu'à Hartlepool, au Royaume-Uni. À l'issue de cette escale britannique, le second équipage de neuf jeunes embarquera, pour une navigation jusqu'à Fredrikstad, en Norvège, avant un retour à Fécamp le 28 juillet. Chaque escale est l'occasion de faire de nombreuses rencontres, de faire visiter le bateau au public et d'en découvrir d'autres.

Candidatures ouvertes

Les candidatures pour intégrer l'équipage sont ouvertes jusqu'au 14 novembre, à tallshipsrace@afdam.com ou au 06 07 08 52 13 et via les réseaux sociaux de l'association. Le voyage sera gratuit pour les jeunes. Fécamp Vieux Gréements recherche aussi des partenaires pour financer ce grand voyage.