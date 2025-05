Grandes Voiles du Havre. Et si vous deveniez bénévole, pour vivre l'événement de l'intérieur ?

C'est une façon de vivre l'événement de l'intérieur : les Grandes Voiles du Havre recherchent des bénévoles pour cet été. Ils auront pour mission d'accueillir et orienter le public, seront présents aux entrées du village, au pied des bateaux et sur les espaces d'animation, durant cette grande fête maritime qui se déroule du vendredi 4 au lundi 7 juillet. Plus de 200 volontaires devraient ainsi participer à l'événement, qui marque le coup d'envoi de la Tall Ships Races, course internationale de grands voiliers.

Ouvert à tous les profils

Peu importe l'âge ou l'expérience préalable, tous les profils sont les bienvenus. Parler une langue étrangère est un plus. Pour rejoindre l'équipage, il faut s'inscrire via la plateforme de bénévolat en ligne ou envoyer un e-mail à vieassociative@lehavre.fr.

Plus de 40 voiliers et 2 000 marins du monde entier sont attendus au Havre pour les Grandes Voiles, qui devraient rassembler 400 000 visiteurs sur les quais de la cité océane.

Pratique. Plus d'infos sur le site de Le Havre Seine Métropole.