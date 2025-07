Alençon. Avec ses enfants, elle va parcourir 800km à vélo pendant les vacances

Des vacances entièrement à vélo, Camille Skrzynski entreprend cette aventure depuis plusieurs années. Addict du biclou, cette maman de 39 ans n'a "jamais passé le permis ni eu de voiture du fait de circuler au quotidien à vélo depuis toute jeune". Alors en 2020, quand sa fille de 11 ans Aglaé se plaint de ne jamais voir la mer, la décision est prise : "On va aller voir la mer, mais on va y aller à vélo", lui lance sa maman.

Mont-Saint-Michel, La Baule…

Plusieurs voyages à vélo plus tard, tantôt avec sa fille, tantôt avec son fils, Camille Skrzynski s'apprête à remonter en selle pour les vacances. Et pour la première fois accompagnée de ses deux enfants, âgés aujourd'hui de 16 et 8 ans. La famille va réaliser une boucle de 800km au départ d'Alençon, en passant par le Mont-Saint-Michel, Rennes ou encore La Baule.

"J'ai défini le parcours il n'y a qu'une semaine", avoue Camille Skrzynski. Elle l'a dessiné en fonction des envies de chacun. "Pacôme, mon fils, veut visiter un aquarium. Ma fille veut voir le Mont-Saint-Michel. Les deux veulent se baigner dans la mer. Et moi, je veux un parcours plat", sourit-elle.

Ses conseils pour des voyages plus ou moins longs

Le voyage, dont le départ est prévu lundi 7 juillet, va durer un mois. Selon Camille Skrzynski, avant d'entamer une telle aventure, "il faut s'entraîner les week-ends autour de chez soi, pour voir combien de kilomètres l'enfant est capable de pédaler en autonomie et tester le matériel".

Les 800km au programme de cet été sont composés à 92% de voies vertes et de chemins cyclables. "C'est ce qu'il faut privilégier avec des enfants", assure-t-elle. Des cartes les répertoriant existent. "Il y a aussi des applications sur lesquelles vous pouvez sélectionner soit le parcours le plus rapide, le plus sécurisant ou le plus touristique", précise la cycliste. Et ensuite, tout est une question d'expérience. "On se rend compte qu'on s'encombre beaucoup avec des 'au cas où', mais ce qui compte c'est de manger, dormir et se laver", conclut-elle.

La famille ambitionne en 2026 de partir jusqu'en Pologne… toujours à vélo !