Orne. Une nouvelle voie verte pour l'été 2020

C'était un vieux serpent de mer. Les travaux de la voie verte Alençon / Pré-en-Pail / Couterne ont été inaugurés mardi 22 octobre 2019. Ce projet ambitieux ne date pas d'hier. En effet, les départements de la Mayenne et de l'Orne ont souhaité mettre en place cette installation après la fermeture de la ligne en 2008 par la SNCF.

Commencent alors plusieurs années de négociations et de démarches administratives pour arriver à un accord entre les présidents des Conseils départementaux de l'Orne et de la Mayenne et la société SNCF. Plusieurs études environnementales ont été effectuées sur le parcours. La longueur de cette nouvelle voie verte sera de 44,1 kilomètres et le coût de cet aménagement de 3,9 millions d'euros, financés par les deux Conseils départementaux de l'Orne et de la Mayenne.

Inauguration du lancement des travaux de la future voie verte à Pré-en-Pail. - Eric Mas

Les travaux, inaugurés le 22 octobre 2019, avaient commencé début octobre, à Pré-en-Pail, et se découpent en plusieurs étapes : dévissage des 350 000 boulons qui fixent les rails, puis extraction des rails et des traverses jusqu'en janvier 2020 ; ensuite, mise en place de la voie verte avec un aplatissage du sol et un apport en pierre et sable, en terminant par la pose de la signalétique jusqu'à juillet 2020.

On dénombre 80 ponts le long de l'itinéraire : 50 vont nécessiter des travaux de rénovation. Pour des raisons de sécurité, la construction d'un passage souterrain est à l'étude au croisement de la nationale 12, au niveau de la Lentillère. Yann Boudéhent, en charge du Plan départemental des itinéraires de randonnées dans l'Orne :

Yann Boudéhant Impossible de lire le son.

Cette nouvelle voie verte sera un nouveau tronçon de la Véloscénie, 450 kilomètres d'itinéraire, de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel.

A LIRE AUSSI.

Une nouvelle voie verte dans l'Orne