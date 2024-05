Trains. Tracé définitif, projet de gare à Rouen... Donnez votre avis lors de la concertation sur la LNPN

C'est une nouvelle étape dans le grand projet de Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN), qui doit permettre d'améliorer la circulation des trains entre la capitale et la région. Une concertation publique débute le 6 mai, pour trancher sur les tracés définitifs et avancer sur le projet de nouvelle gare à Rouen.

Quel tracé pour Rouen-Barentin ?

La première phase du projet de LNPN comprend deux nouveaux tronçons de rails. L'un d'entre eux partira de la nouvelle gare rouennaise sur la rive gauche pour rattraper les rails existants à l'est de Barentin. "Ce que l'on sait, c'est que ce tracé sera en grande partie en tunnel qui passera sous la Seine et qui sortira de la Métropole", précise Didier Robles, responsable du projet LNPN chez SNCF Réseau. Pour le reste, plusieurs scénarios sont encore envisagés et soumis à la concertation. "Sur le plateau de Caux, il y a des passages proches de l'autoroute ou plus éloignés", précise le spécialiste. Où se raccorder à l'existant ? Quel impact sur le territoire ? Quelle acceptabilité pour les riverains ? Voilà quelques-unes des questions que la concertation doit aborder.

Celle-ci commence le lundi 6 mai de 18h à 20h à Vue sur Seine à Rouen. Sept réunions et ateliers sont ensuite prévus sur le territoire jusqu'à fin juin. Le détail est à retrouver sur le site de la LNPN.

Des réunions similaires seront prévues en Ile-de-France pour trancher le nouveau tracé prévu entre Nanterre et Mantes-la-Jolie.

Voici le tracé de la LNPN avec les deux nouveaux tronçons entre Nanterre et Mantes-la-Jolie et entre Rouen et Barentin. - LNPN

Quelle nouvelle gare pour Rouen Saint-Sever ?

La première phase de la LNPN ne se fait qu'avec une nouvelle gare à Rouen, capable d'accueillir davantage de trafic, là où la gare actuelle de Rouen Rive droite arrive à saturation. La nouvelle gare de la rive gauche deviendra la gare principale de la capitale normande, depuis laquelle se feront tous les trajets vers Paris. Elle pourrait accueillir jusqu'à 10 millions de voyageurs dès 2035, selon les projections de la SNCF. L'actuelle gare de Rouen rive droite n'en accueillera plus que 2 millions par an, essentiellement vers et depuis Yvetot ou Dieppe.

L'emplacement a déjà été arrêté, quartier Saint-Sever sur la rive gauche, sur une friche qui appartient déjà à la SNCF. Reste à déterminer à quoi ressemblera le bâtiment voyageur. "On a plusieurs configurations de gare, avec un bâtiment en tête de voie, comme dans les gares parisiennes, des gares avec un bâtiment qui passe en pont au-dessus des voies, ou encore avec un bâtiment sur un côté des voies avec une passerelle", précise François Nourrit, directeur du projet gare. Au-delà des services habituels d'une gare, une réflexion est aussi entamée sur la fonctionnalité de ce bâtiment et les services qu'il pourrait offrir au sein de ce quartier.

Le calendrier de la LNPN

La concertation doit permettre de proposer un tracé définitif sur lequel se basera une enquête d'utilité publique dans l'idée d'obtenir une déclaration d'utilité publique en 2027 ou 2028. Le maître d'ouvrage, SNCF Réseau, vise une mise en service des premières sections de la LNPN et de la gare de Rouen Saint-Sever à horizon 2035.

Les apports de la LNPN

Les deux premiers nouveaux tronçons de la LNPN entre Nanterre et Mantes-la-Jolie et entre Rouen et Barentin doivent permettre de désenclaver deux "nœuds ferroviaires". En région parisienne, les trains rapides vers la Normandie et les trains de banlieue empruntent pour l'instant les mêmes voies qui arrivent à saturation, comme c'est le cas entre Rouen et Barentin. Les nouvelles voies doivent permettre d'augmenter la fréquence des trains et leur vitesse.

La nouvelle section entre Nanterre et Mantes-la-Jolie va aussi bénéficier aux voyageurs de la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Pour un Paris Caen, il faudra compter 1h45 contre 2h actuellement.

Pour Paris Le Havre, avec un arrêt à Rouen (dans la nouvelle gare), le trajet se fera en 1h50 contre 2h10 actuellement. Paris Rouen sera faisable en 1h au lieu de 1h15 aujourd'hui.