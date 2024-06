RER Métropolitain. Rouen sélectionnée parmi la première vague de labellisation

C'est une première étape avant l'obtention du statut de Service Express Régional Métropolitain (SERM). L'agglomération de Rouen vient d'obtenir une première labellisation par l'Etat, après le dépôt de son dossier de candidature pour le développement d'un RER métropolitain depuis l'étoile ferroviaire autour de la gare de Rouen.

Il s'agit d'une première vague de labellisation qui concerne en tout quinze agglomérations en France, explique le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. "La labellisation marque la première étape de cette procédure. Elle s'appuie sur un 'dossier minute' établi par les porteurs de projet, qui présente l'ambition générale, les acteurs locaux mobilisés, le périmètre concerné et les grandes orientations stratégiques", détaille le ministère.

Ce dernier continue d'étudier les autres projets de SERM ailleurs en France dont la labellisation pourrait intervenir dans les prochains jours lors d'une deuxième vague. D'autres "dossiers minutes" ont été reçus et sont en cours d'instruction (Avignon, Marseille, Nice, Orléans, Toulon et projets Basco-landais, Côte d'Opale et Franco-Suisse). Ils pourront faire l'objet d'une labellisation lors d'une deuxième vague dans les prochains jours. D'autres projets de SERM sont par ailleurs en cours de définition dans les territoires et pourront être labellisés par la suite.