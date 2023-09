RER métropolitains. Rouen sera t-elle concernée par les financements de l'État ? 

L'agglomération est déjà sur les rails. La Métropole de Rouen a lancé une série d'études concernant le projet de Service express régional métropolitain (Serm). Ces études, lancées en partenariat avec la Région Normandie se poursuivent, tandis que le président de la République a annoncé, lundi 25 septembre, le financement d'une dizaine de projets de RER métropolitains en France pour une enveloppe globale de 700 millions d'euros. "Pas du tout suffisant", répond le président de la Métropole, Nicolas Mayer Rossignol, qui table plutôt sur plusieurs centaines de millions d'euros en ce qui concerne l'agglo de Rouen. "Rien que la nouvelle gare Rouen Saint-Sever, c'est 1 milliard au bas mot si ce n'est pas deux", poursuit l'élu. "Rien que pour une rame il faut 20 millions, ça va très vite et je ne compte pas le salaire des conducteurs, des contrôleurs, la maintenance, la sécurité, etc." Le premier magistrat salue tout de même une "dynamique" engagée par l'État sur le sujet.

La Métropole de Rouen devra jouer des coudes pour pouvoir être retenue parmi les 13 projets évoqués par le chef de l'État, d'autres agglomérations semblent, en effet, plus avancées sur le sujet, Toulouse, Lille, Lyon ou Strasbourg pour ne citer qu'elles. Mais l'agglomération de Rouen a des atouts. "Dans la Métropole nous avons huit gares, et il y a tout un réseau ferroviaire existant", explique Nicolas Mayer Rossignol. "Par exemple, à côté de la Sud III il y a une deux voies ferroviaire qui est très peu utilisée."

Des pistes pour de nouvelles gares

Une première ébauche d'un Service express métropolitain (SEM) avait été présentée par l'association S.O.S Gares avec trois lignes entre Yvetot - Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Dieppe – Serqueux et Rouen Saint-Sever - Elbeuf, s'appuyant sur les lignes déjà existantes. Un projet dont s'est inspirée la Métropole dans sa candidature.

L'étude en cours s'intéresse aussi à la possibilité d'implanter de nouvelles gares ou d'en rouvrir certaines. Des pistes existent notamment du côté de Darnétal et Elbeuf pour celles déjà existantes et de nouvelles implantations dans le quartier du Fond du Val par exemple, entre Rouen et Mont-Saint-Aignan, "avec un enjeu étudiant", précise l'élu, "la dernière étape ce sera la jonction, a beaucoup plus long terme, avec la future nouvelle gare rive gauche du côté de la place Carnot".

Enfin, et pour donner de l'impulsion au projet, la Métropole veut s'appuyer sur une simplication des tarifs. "Nous travaillons avec la Région pour que dès 2024, nous ayons un système qui permette à l'usager de prendre le train avec son abonnement de transport en commun Astuce sans rien payer de plus", pour une utilisation dans les limites de la Métropole.