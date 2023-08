Rouen. Transports : le prix des tickets du réseau Astuce augmente à la rentrée

Dès vendredi 1er septembre, les prix des titres de transport du réseau Astuce à Rouen vont augmenter de 5 %.

"L'année dernière, on avait gelé les tarifs et on en avait même baissé certains. On avait aussi augmenté l'offre avec plus de bus, plus de fréquences et de dessertes", précisait Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie et maire de Rouen le jeudi 29 juin. Mais pour continuer dans cette lancée, "il faut bien sûr le financer, alors il y aura une augmentation de l'ordre de 5 % sur les tarifs. Pour rappel, l'inflation est aujourd'hui à 6-7 % et l'année dernière, elle était à 8 %".

Une hausse pour financer d'autres services

Cette future augmentation tarifaire n'a pas été décidée au hasard. "Ça sert à financer trois grandes choses, comme la gratuité des transports pour les matchs à Diochon, en plus de la gratuité les samedis et lors des pics de pollution", annonce Nicolas Mayer-Rossignol. La seconde concerne les personnes en situation de handicap. "On n'en parle pas assez, mais beaucoup sont dans une situation où elles ne peuvent pas trop prendre les transports en commun parce que c'est trop cher car les tarifs des taxis du réseau Astuce sont trop élevés."

Pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, le réseau Astuce a un service appelé Handistuce. L'augmentation tarifaire des titres des transports en commun permettra de ramener "à un niveau de tarif normal ce dispositif", ajoute-t-il.

"L'idée c'est qu'avec leur abonnement du Réseau Astuce, les usagers puissent prendre le train"

Et début 2024, le train devrait être intégré au projet : "Il y a huit gares dans la métropole rouennaise comme Maromme, Sotteville-lès-Rouen ou Oissel. L'idée, c'est qu'avec leur abonnement du réseau Astuce, les usagers puissent prendre le train, sans coût supplémentaire", assure le président de la Métropole de Rouen.

Mais attention, pour ce qui est des tickets à l'unité "on va regarder ça parce qu'il y a des questions techniques qui ne sont pas évidentes. Il existe des tickets à l'unité en version papier et numérique, donc pour l'instant, on ne peut pas le garantir", conclut ce dernier.