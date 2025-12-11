Seine-Maritime. Des indemnisations pour les agriculteurs touchés par les orages de grêle

Les dégâts avaient été considérables. De violents orages de grêle avaient dévastés certaines cultures, en Seine-Maritime, du 13 au 26 juin 2025. Six mois plus tard, l'Etat annonce l'ouverture d'une plateforme de télédéclaration, lundi 15 décembre, afin de permettre aux exploitants agricoles non assurés de solliciter une indemnisation, pour les pertes constatées en grandes cultures et arboriculture.

210 communes concernées

Des impacts ont été constatés sur 210 communes de Seine-Maritime, sur les récoltes de blé tendre d'hiver, d'orge d'hiver, de colza d'hiver, de maïs, de chanvre, de pomme de terre, de féverole de printemps, de féverole d'hiver, de pois de conserve, de lin fibre, de lin semence, de pomme de table et de poire de table, relate l'Etat.

Au regard du caractère exceptionnel de ces phénomènes météo et de l'importance des dommages, le ministère de l'Agriculture, sollicité par le préfet de la Seine-Maritime, a validé le principe d'une indemnisation, pour les exploitants non assurés.

Les demandes sont à formuler à cette adresse, à partir du lundi 15 décembre.

Dix communes de Normandie avaient par ailleurs obtenu l'état de reconnaissance de catastrophe naturelle, à la suite de ces orages.