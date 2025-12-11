En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Des indemnisations pour les agriculteurs touchés par les orages de grêle

Environnement. Les agriculteurs frappés par les orages de grêle survenus du 13 au 26 juin 2025 sont invités par l'Etat à déclarer leurs pertes de récolte, en vue de toucher des indemnisations. Pomme de terre, lin, blé, maïs... La météo a eu un impact dans 210 communes de Seine-Maritime.

Publié le 11/12/2025 à 16h28 - Par Célia Caradec
Seine-Maritime. Des indemnisations pour les agriculteurs touchés par les orages de grêle
Les grandes cultures avaient subi des dégâts. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les dégâts avaient été considérables. De violents orages de grêle avaient dévastés certaines cultures, en Seine-Maritime, du 13 au 26 juin 2025. Six mois plus tard, l'Etat annonce l'ouverture d'une plateforme de télédéclaration, lundi 15 décembre, afin de permettre aux exploitants agricoles non assurés de solliciter une indemnisation, pour les pertes constatées en grandes cultures et arboriculture.

210 communes concernées

Des impacts ont été constatés sur 210 communes de Seine-Maritime, sur les récoltes de blé tendre d'hiver, d'orge d'hiver, de colza d'hiver, de maïs, de chanvre, de pomme de terre, de féverole de printemps, de féverole d'hiver, de pois de conserve, de lin fibre, de lin semence, de pomme de table et de poire de table, relate l'Etat.

Au regard du caractère exceptionnel de ces phénomènes météo et de l'importance des dommages, le ministère de l'Agriculture, sollicité par le préfet de la Seine-Maritime, a validé le principe d'une indemnisation, pour les exploitants non assurés.

Les demandes sont à formuler à cette adresse, à partir du lundi 15 décembre.

Dix communes de Normandie avaient par ailleurs obtenu l'état de reconnaissance de catastrophe naturelle, à la suite de ces orages.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Des indemnisations pour les agriculteurs touchés par les orages de grêle
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple