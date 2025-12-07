Téléthon. Quel département normand a été le plus généreux en 2025 ?

Les Français ont été plus généreux cette année, que lors de l'édition précédente. Le Téléthon 2025 s'est achevé samedi 6 décembre sur un chiffre vertigineux de 83 504 259 euros de promesses de dons. Santa, l'interprète de Popcorn salé ou Recommence-moi !, marraine de l'édition, a démontré sa volonté de "péter les scores" en signant un chèque de 99 999€ afin de lutter contre les maladies génétiques rares.

Plus d'un million d'euros en Normandie pour ce Téléthon

En Normandie, la somme totale récoltée est de 1 180 244€. La générosité se chiffre en partie par la densité de population des départements. C'est ainsi la Seine-Maritime qui a le plus donné avec 445 371€, suivie par le Calvados et 295 653€. La Manche se trouve en troisième position, bien portée par Carentan-les-Marais, choisie comme ville ambassadrice. On a récolté dans le département 224 873€. Suivent ensuite l'Eure, avec 167 221€, et l'Orne, qui réunit 83 126€.

Le 36 37 reste ouvert jusqu'au vendredi 12 décembre.