Solidarité. Le Téléthon s'installe à Carentan avec des célébrités annoncées

Le Téléthon débarque à Carentan, les vendredi 5 et samedi 6 décembre prochain. La commune de la Manche sera l'une des quatre villes en France avec des plateaux délocalisés pour France TV avec Argentat-sur-Dordogne en Corrèze, Pélissanne dans les Bouches-du-Rhône et Sucé-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Des nombreuses animations vont avoir lieu pour récolter de l'argent qui servira pour la recherche contre les maladies rares.

Les équipes de France TV, de l'AFM Téléthon et de la mairie ont présenté le dispositif du Téléthon à Carentan. - Thibault Lecoq

Une ville mobilisée depuis des années

Le choix de Carentan est logique pour la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. "Carentan est une ville mobilisée depuis des dizaines d'années avec des bénévoles qui sont super engagés, une municipalité qui a envie de faire très fort. Pour nous c'était une évidence", assure-t-elle. Elle ajoute : "Il y a Carentan, mais il y a aussi la Manche et la Normandie qui est une région particulièrement engagée, mobilisée. Dans le département de la Manche, on voit que la collecte sur le terrain est plus forte que la collecte télématique [don au 3637 N.D.L.R.], ce qui est exceptionnel. En général, c'est plutôt la télématique qui est plus forte. On a tous les ingrédients pour que Carentan soit une magnifique vile ambassadrice pendant les 30h du Téléthon."

Joseph Kamel, Daysy et Julien Lieb

Le plateau de France Télévision sera présent à Carentan pendant toute la durée de l'événement. "On va se baser sur l'histoire normande. On va voir beaucoup de vikings, de chevaliers médiévaux. On va mettre des tableaux historiques qui vont retracer l'histoire du XXe siècle aussi. Ça va être un voyage dans le temps", explique Romain Savouret, le rédacteur en chef de France TV en charge de Carentan. Les bénévoles seront aussi mis en avant et de nombreuses animations seront filmées. "Carentan a été choisi pour être plateau principal le samedi matin", détaille-t-il. Il y aura des invités de marque sur cette émission : Joseph Kamel et Daysy en artistes locaux, et Julien Lieb sera là aussi.