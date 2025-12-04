En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast "L'invité du mercredi". "C'est quelque chose qui a fait que je suis encore en vie", témoigne Julien Marie, membre de la coordination Manche de l'AFM Téléthon

Solidarité. L'édition 2025 du Téléthon a lieu vendredi 5 et samedi 6 décembre. Carentan est l'une des quatre villes ambassadrices en France. Julien Marie, 37 ans et myopathe, témoigne de l'importance du Téléthon.

Publié le 04/12/2025 à 14h10 - Par Thibault Lecoq
Podcast "L'invité du mercredi". "C'est quelque chose qui a fait que je suis encore en vie", témoigne Julien Marie, membre de la coordination Manche de l'AFM Téléthon
Julien Marie, membre de la coordination de l'AFM Téléthon dans la Manche, témoigne de l'importance de cette manifestation. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Téléthon 2025 pose ses valises à Carentan, vendredi 5 et samedi 6 décembre. La commune est l'une des quatre villes ambassadrices en France, avec un plateau de télévision délocalisé. De nombreuses animations sont prévues dans la ville et partout dans le département.

Julien Marie a 37 ans. Il est atteint de myopathie de Duchêne. Ce Manchois témoigne de l'importance du Téléthon.

Que représente pour vous le Téléthon à Carentan ?

"Ça représente quelque chose d'énorme parce que le Téléthon passe dans plusieurs régions tous les ans. Là, il revient vraiment en Normandie et puis à Carentan dans la Manche, mon département. Ça me rappelle lorsque j'avais été ambassadeur des familles de malades lors du Téléthon 2005. C'est génial de voir une commune comme ça se mobiliser, que ce soit la municipalité, les associations, contre la maladie. Pour moi, tous les autres enfants, adolescents et adultes malades ça fait vraiment chaud au cœur de voir toute cette énergie."

Quelle est l'importance du Téléthon pour vous ?

"C'est quelque chose qui a fait que je suis encore en vie. Donc c'est vital pour moi. Pour moi, la guérison n'est pas encore là, mais je sais qu'on cherche sur ma maladie et qu'il y a déjà des débuts de traitement pour certains enfants. Donc on voit que les promesses qui ont été faites il y a 20 ans sont tenues par le Téléthon. Le Téléthon tient ses promesses. C'est ça qui est important. Je me dis que finalement, c'est un deuxième Noël pour les malades. C'est la fête, mais il y a un côté dramatique. C'est la fête pour lutter contre la mort et contre la maladie. Donc c'est un mélange d'émotions assez complexe, mais, l'air que je respire pendant le Téléthon n'a pas le même goût."

Le Téléthon c'est uniquement l'espoir de guérison ?

"Il y a, évidemment, la guérison par la thérapie génique ou une autre technique que j'attends. Mais finalement, je suis encore en vie grâce au Téléthon qui m'a orienté vers la bonne médecine et qui, même, a créé des institutions qui permettent d'avoir un suivi précis de la maladie. Tout ça, ça m'a maintenu en vie et a maintenu l'espoir d'y croire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'y arriver. Donc oui, le Téléthon m'a déjà sauvé la vie et c'est déjà une petite guérison tous les jours. Pour arriver au traitement un jour, il faut encore être en bon état pour recevoir le traitement. Et moi, je m'obstine tous les jours, comme un sportif, à faire tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau médical, dans mon quotidien, pour entretenir le corps pour qu'il soit le mieux possible quand le traitement arrivera. Le ou les traitements, parce que, attention, le Téléthon ne met pas tous ses œufs dans le même panier."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast "L'invité du mercredi". "C'est quelque chose qui a fait que je suis encore en vie", témoigne Julien Marie, membre de la coordination Manche de l'AFM Téléthon
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple