En ce moment Toi Jamais ORIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Les Dieux des Champs sont de retour, toujours pour la bonne cause

Agriculture. La nouvelle édition du calendrier des Dieux des Champs est disponible, toujours en faveur du Téléthon.

Publié le 25/11/2025 à 11h21, mis à jour le 25/11/2025 à 11h49 - Par Thierry Valoi
Manche. Les Dieux des Champs sont de retour, toujours pour la bonne cause
Le calendrier des Jeunes Agriculteurs de la Manche est disponible.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Jeunes Agriculteurs de la Manche lancent leur 13e édition du calendrier des Dieux des Champs, où ils posent et s'exposent en faveur du Téléthon.

Cela fait maintenant de nombreuses années que les jeunes agriculteurs manchois se mettent à nu et se dévoilent devant une photographe professionnelle, Linda Trébern, de FEM DIMAGES, venue immortaliser des scènes de la vie quotidienne sur une ferme.

Il s'agit de réunir un maximum de fonds pour soutenir le Téléthon. Depuis le début de leur engagement pour cette cause, le cumul des recettes remis à l'AFM (Association française contre la myopathie) dépasse les 111 000€.

Nous retrouverons nos Jeunes Agriculteurs à Carentan-les-Marais, tout le week-end du Téléthon du vendredi 5 décembre 18 heures au samedi 6 décembre à minuit. La ville manchoise est ambassadrice cette année !

Toujours vendu à partir de 5€, le calendrier des Jeunes Agriculteurs de la Manche est disponible dans différents points de vente locaux.

Liste des points de vente :

  • Sottevast : Bureau de vente MLC, 8 route de Valognes, 50260
  • Carentan-les-Marais : Coordination Téléthon Manche, 35 rue des Fleurs,
  • La Haye-du-Puits : FEM DIMAGES, 11 place du Général de Gaulle
  • Saint-Lô : Jeunes Agriculteurs de la Manche, Maison de l'Agriculture, avenue de Paris
  • Bréhal : FEM DIMAGES, 6 avenue Eisenhower
  • Granville : FEM DIMAGES, 97 rue Couraye
  • Barenton : Mon Jardin Secret, 2 rue Robert Schuman

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Les Dieux des Champs sont de retour, toujours pour la bonne cause
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple