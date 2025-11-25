Manche. Les Dieux des Champs sont de retour, toujours pour la bonne cause

Les Jeunes Agriculteurs de la Manche lancent leur 13e édition du calendrier des Dieux des Champs, où ils posent et s'exposent en faveur du Téléthon.

Cela fait maintenant de nombreuses années que les jeunes agriculteurs manchois se mettent à nu et se dévoilent devant une photographe professionnelle, Linda Trébern, de FEM DIMAGES, venue immortaliser des scènes de la vie quotidienne sur une ferme.

Il s'agit de réunir un maximum de fonds pour soutenir le Téléthon. Depuis le début de leur engagement pour cette cause, le cumul des recettes remis à l'AFM (Association française contre la myopathie) dépasse les 111 000€.

Nous retrouverons nos Jeunes Agriculteurs à Carentan-les-Marais, tout le week-end du Téléthon du vendredi 5 décembre 18 heures au samedi 6 décembre à minuit. La ville manchoise est ambassadrice cette année !

Toujours vendu à partir de 5€, le calendrier des Jeunes Agriculteurs de la Manche est disponible dans différents points de vente locaux.

Liste des points de vente :