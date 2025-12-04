En ce moment Mieux que moi SLIMANE
[Photos] Bolbec. Foot, padel, basket, crossfit… Sport Events, un complexe XXL dans un ancien supermarché

Sport. Après plus d'un an de travaux pour transformer l'ancien Netto en complexe sportif, Sport Events a ouvert ses portes vendredi 21 novembre, à Bolbec. On peut y pratiquer une dizaine d'activités sportives, encadré par des coachs. Un pari ambitieux, porté par un couple de Bolbécais.

Publié le 04/12/2025 à 09h03 - Par Célia Caradec
La gérante croit en ce concept, qui n'existe pas encore dans les communes de Caux Seine Agglo. - Célia Caradec

De l'ancien supermarché de l'avenue du Maréchal Joffre, à Bolbec, il ne reste que les murs. Mais le bâtiment a été entièrement transformé, pour y bâtir Sport Events, le premier complexe privé de sport de la ville. Après un peu plus d'un an de travaux, les différents espaces ont ouvert au public vendredi 21 novembre.

Un terrain de basket 3x3, discipline olympique, est accessible.Un terrain de basket 3x3, discipline olympique, est accessible. - Célia Caradec

Le complexe dispose de vestiaires et de douches.Le complexe dispose de vestiaires et de douches. - Célia Caradec

"Je me réjouis de voir le parking plein les week-ends, sourit Sara Erragh, j'ai envie de dire aux pessimistes que ça va marcher !" Avec son mari Zakaria, originaire de Bolbec, ils relèvent le défi de monter ce complexe qui comprend, en intérieur, deux terrains de football, un terrain de basket 3x3, un terrain de pickleball (dérivé du tennis), un terrain de squash, un simulateur de golf, une salle de crossfit, ainsi que, en extérieur, trois terrains de padel, un terrain de beach-volley et un terrain de pétanque. "Bolbec, c'est une implantation parfaite, avec plus de 80 000 habitants sur l'agglomération et une vraie communauté sportive", assure Sara Erragh.

Pour le moment les terrains de padel sont à ciel ouvert, mais les gérants espèrent pouvoir y ajouter un toit.Pour le moment les terrains de padel sont à ciel ouvert, mais les gérants espèrent pouvoir y ajouter un toit. - Célia Caradec

Un terrain de pickleball, dérivé du tennis, complète le complexe.Un terrain de pickleball, dérivé du tennis, complète le complexe. - Célia Caradec

Des coachs pour entourer les sportifs

Pour fonctionner, le complexe mise sur des sports "tendance", comme le padel, variante du tennis, ou encore l'hyrox, une discipline de fitness. "Ce sont ces activités qui peuvent donner envie de se remettre au sport", estime la gérante, qui entend "miser sur l'expérience humaine". Une équipe de huit coachs accompagne les pratiquants, dont le footballeur Christian Kinkela (Sedan, Paris FC, Chambly…), ancien international congolais.

Sport Events proposera des entraînements à l'hyrox, la compétition fitness à la mode.Sport Events proposera des entraînements à l'hyrox, la compétition fitness à la mode. - Célia Caradec

A chaque but marqué, les joueurs peuvent "buzzer" et entendre des commentaires sportifs, comme dans un vrai match.A chaque but marqué, les joueurs peuvent "buzzer" et entendre des commentaires sportifs, comme dans un vrai match. - Célia Caradec

Un restaurant complétera bientôt le complexe, qui prévoit aussi de diffuser des matchs, notamment ceux de la prochaine coupe du monde de football.

Sport Events, un complexe indoor à Bolbec

Pratique. Sport Events, 317 avenue Maréchal Joffre à Bolbec. Ouvert tous les jours de 10h à 22h. Tarifs variables selon l'activité choisie et l'heure de la journée (heure pleine/heure creuse). Abonnements possibles.

[Photos] Bolbec. Foot, padel, basket, crossfit… Sport Events, un complexe XXL dans un ancien supermarché
