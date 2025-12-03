Rouen. 3 400 chiens attendus au Parc des expositions

L'exposition canine est devenue au fil des éditions un rendez-vous majeur pour les professionnels comme pour les amateurs du monde canin. Ce concours de beauté réunit, le temps d'un week-end, une exposition nationale et une internationale. Les titres décernés représentent un enjeu majeur pour les maîtres. "Certains parcourent des kilomètres pour que leurs chiens reçoivent le Certificat d'aptitude de conformité au standard (CACS)", qui leur permet de participer à d'autres compétitions, souligne Karine Sanson, présidente de l'Association canine de Seine-Maritime.

Une étape vers d'autres compétitions

Cette année, l'exposition rouennaise a été choisie par la Société centrale canine (SCC) pour sélectionner les chiens qui pourront participer à la Crufts, "la plus prestigieuse exposition canine au monde", souligne l'organisatrice. Elle se déroulera le 5 mars prochain à Birmingham en Angleterre. Seuls les chiens sélectionnés lors de cette exposition rouennaise pourront y participer.

Une multitude de races de chiens

Cette année, 3 400 chiens sont inscrits à l'exposition canine (plus de 1 500 le samedi et 1 800 le dimanche). Durant le week-end, du 6 au 7 décembre le public pourra admirer 350 races reconnues en France. En plus, des labradors et des caniches, les visiteurs pourront voir notamment : "Des chiens chinois à crête, les épagneuls japonais ou encore le dogue de bordeaux", affirme Karine Sanson. Cet événement est aussi un moment d'échange, entre particuliers et professionnels. C'est l'occasion pour les futurs adoptants d'obtenir des conseils auprès des éleveurs pour choisir la race la mieux adaptée à leur mode de vie. Attention, il n'y aura aucune vente directe sur place, en accord avec la proposition de loi de 2024 visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les foires et salons, pour éviter les achats compulsifs. Pour faire plaisir à son animal de compagnie de nombreux commerçants seront présents, proposant des accessoires pour chien (laisses, colliers, jouets). Il y aura également une brasserie sur place.

Pratique : L'entrée est fixée à 7€. Gratuite pour les moins de 12 ans.