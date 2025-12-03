En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Pays d'Auge. Cycliste retrouvé mort : la chute était accidentelle d'après l'enquête

Sécurité. Le 14 novembre, le corps sans vie d'un cycliste était retrouvé à Saint-Hymer dans le pays d'Auge. A la suite d'un appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale, l'enquête a démontré qu'aucun tiers n'était impliqué dans son décès.

Publié le 03/12/2025 à 11h46 - Par Lilian Fermin
Pays d'Auge. Cycliste retrouvé mort : la chute était accidentelle d'après l'enquête
La gendarmerie affirme que le cycliste décédé dans le pays d'Auge à la mi-novembre n'a pas été tué par un conducteur. - Illustration - Jimmy Joubert

Le 14 novembre, dans l'après-midi, le corps sans vie d'un cycliste, qui avait été "grièvement blessé", était retrouvé sur la route de Cambremer à Saint-Hymer, dans le pays d'Auge calvadosien. N'ayant pas d'éléments permettant d'établir les circonstances du drame, les gendarmes ont lancé un appel à témoins, sur la décision de la procureure de la République de Lisieux.

La tête de la victime aurait heurté le sol

Après investigations, l'enquête a déterminé que la mort de la victime avait été causée par une chute accidentelle "sans intervention d'un tiers." La tête de la victime aurait heurté violemment le sol.

Pays d'Auge. Cycliste retrouvé mort : la chute était accidentelle d'après l'enquête
