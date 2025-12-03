Pays d'Auge. Cycliste retrouvé mort : la chute était accidentelle d'après l'enquête

Le 14 novembre, dans l'après-midi, le corps sans vie d'un cycliste, qui avait été "grièvement blessé", était retrouvé sur la route de Cambremer à Saint-Hymer, dans le pays d'Auge calvadosien. N'ayant pas d'éléments permettant d'établir les circonstances du drame, les gendarmes ont lancé un appel à témoins, sur la décision de la procureure de la République de Lisieux.

La tête de la victime aurait heurté le sol

Après investigations, l'enquête a déterminé que la mort de la victime avait été causée par une chute accidentelle "sans intervention d'un tiers." La tête de la victime aurait heurté violemment le sol.