Calvados. "Un droit commun" : le département s'engage pour un accès aux soins sans discrimination

Santé. Mardi 2 décembre, 55 acteurs de la santé dans le Calvados se sont réunis au château de Caen pour y signer la charte Romain Jacob, témoignant de leur volonté d'améliorer l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap.

Publié le 03/12/2025 à 10h06, mis à jour le 03/12/2025 à 10h12 - Par Lilian Fermin
Paméla Le Magnen, directrice du RSVA, Réseau de Services pour une Vie Autonome en Normandie, Pascal Jacob, président de l'association Handidactique, et Nicole Cabrol, directrice de l'Assurance Maladie du Calvados.

L'accès aux soins n'est pas toujours garanti pour les personnes en situation de handicap. D'après le baromètre Handifaction, qui a récolté plus de 2 000 réponses dans le département, 25 % des répondants, en situation de handicap, n'ont pas pu accéder aux soins dont ils avaient besoin. "Ces difficultés peuvent être variées : parfois c'est l'accessibilité, ou la difficulté à trouver un spécialiste, comme tout le monde", détaille Nicole Cabrol, directrice de l'Assurance Maladie du Calvados.

Faire mieux ensemble

Pour trouver des solutions, 55 acteurs du Calvados se sont réunis mardi 2 décembre pour signer un document, la charte Romain Jacob, pensée pour faciliter l'accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap. Cette dernière porte 12 axes concrets, qui se développeront dans tout le territoire, autant au CHU de Caen qu'aux hôpitaux de Bayeux ou Vire, par exemple.

Les mesures concernent la prévention, le dépistage, la promotion de la santé, et bien sûr l'accès aux soins. "Parmi les engagements, on promet de faciliter le recours aux techniques d'information et de communication", développe Paméla Le Magnen, directrice du RSVA, Réseau de Services pour une Vie Autonome en Normandie, et autre copilote du projet dans le département. Ou encore une amélioration de la formation initiale des soignants, pour qui la question du handicap doit être intégrée dès le départ.

"Ce devrait être un droit commun"

Cette charte, qui se développe partout en France, possède un "papa". Pascal Jacob, dont le fils, Romain, est décédé à la suite de trois refus de soin d'un hôpital. "La personne vivant avec un handicap est la première experte de son handicap, la seule à avoir l'expérience de vivre avec. Donc il faut l'écouter, grâce à elle, on peut former les médecins", développe celui pour qui l'accès aux soins devrait être "un droit commun. Toute personne qui vit avec un handicap doit être soignée de la même manière que quiconque d'autre, et ce n'est pas encore le cas. Il faut faire l'effort, et on va réussir à rattraper le retard", abonde-t-il.

D'autres organismes sont conviés à signer plus tard cette charte Romain Jacob et à, eux aussi, s'engager en faveur de l'inclusion.

Pascal Jacob

