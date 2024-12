Le Havre. Une fillette de sept ans meurt d'une méningite : un traitement recommandé à 66 cas contacts

Un cas d'infection invasive à méningocoque a été signalé à l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, mardi 17 décembre, par le CHU de Rouen. Il s'agissait d'une enfant de sept ans scolarisée à l'école primaire Jean-Baptiste Massillon, au Havre. Malgré les efforts des équipes de secours ayant pris en charge la fillette, celle-ci est décédée au CHU.

Les proches sous surveillance

Dès le signalement (obligatoire), l'ARS a immédiatement dressé la liste des sujets contacts. Une antibioprophylaxie (prise d'antibiotique pour des personnes non malades en prévention) a déjà été recommandée à 15 élèves, deux enseignants et 49 personnes pour le cercle familial et amical.

L'ARS Normandie continue de suivre la situation, en lien avec l'Education nationale. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour accompagner les élèves, les personnels et les familles.

La méningite est une maladie bactérienne qui se traduit par une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et vomissements ainsi qu'une raideur de la nuque. La transmission est aérienne lors de la toux. La contagiosité est peu importante et concerne les contacts proches, en collectivité et en famille.