Hérouville-Saint-Clair. Rilès, Vanessa Paradis, Franz Ferdinand... 20 nouveaux noms rejoignent la programmation du festival Beauregard

A l'occasion de sa 18ᵉ édition, le festival Beauregard continue de dévoiler sa programmation musicale. Entre retours mythiques, révélations fulgurantes et têtes d'affiche internationales, le château d'Hérouville-Saint-Clair vibrera cinq jours durant. Après l'annonce du dernier artiste du "Day Before", Bob Sinclar, aux côtés d'Aya Nakamura et Macklemore, 20 nouveaux noms rejoignent la scène de John pour le reste du festival.

Jeudi 2 juillet : le grand retour de Cassius et l'élégance belge

Jeudi 2 juillet, ce sont quatre groupes qui rejoignent Orelsan, Pulp, La Mano 1.9 et Thylacine au programme des festivités. Première soirée officielle et premiers frissons : Cassius rallumera la flamme French Touch avec ses classiques électro devenus hymnes mondiaux. Avant eux, les Belges Girls in Hawaii viendront rappeler pourquoi leur pop lumineuse séduit toujours autant.



La scène française ne sera pas en reste : Dynamite Shakers, nouveau visage du rock viscéral, apportera une dose d'adrénaline brute. Et les Normands The Lanskies, pionniers du premier Beauregard en 2009, ouvriront la journée, portés par l'enthousiasme de leur grand retour.

Vendredi 3 juillet : le punk chic de The Hives et l'intensité de Rilès

Cette troisième journée s'annonce explosive. Les Suédois The Hives, souvent qualifiés de "meilleur groupe live du monde" débarqueront avec leurs costumes noirs et blancs pour un show survolté. La soirée prendra ensuite une tournure plus sensible avec Gaëtan Roussel, la voix emblématique de Louise Attaque, qui revient avec de nouvelles chansons pleines d'émotion.

Le Normand Rilès, véritable phénomène, enchaînera avec un mélange hyper efficace de rap, soul et pop, le tout servi par une présence scénique incroyable. Puis place à Nico Moreno, star mondiale de la hard techno, qui jouera "à la maison" pour un final électrique. Et avant cela, le trio Slift proposera un voyage musical intense entre rock psyché et sonorités métal.

Samedi 4 juillet : entre punk celtique, pop et tornade

Samedi, le festival montera encore d'un cran. Les incontournables Dropkick Murphys, légendes du punk celtique, viendront fêter 30 ans de carrière en faisant chanter toute la clairière. Moment fort également : le grand retour de Franz Ferdinand, quatorze ans après leur dernier passage. Toujours maîtres du rock dansant, ils s'annoncent comme l'un des temps forts de cette édition.

La scène internationale sera aussi représentée par les Australiens Royel Otis, énorme révélation pop-rock, tandis que Agnes Obel apportera une touche de douceur et de poésie avec sa musique élégante, entre classique et pop.

Côté rap, Jolagreen23 fera monter la température avec son style percutant.

Et le groupe londonien Shame, véritable tornade post-punk, viendra secouer Beauregard, juste avant que les Caennais Headcharger n'ouvrent la journée avec leur son bien rock.

Dimanche 5 juillet : une clôture majestueuse signée par le DJ Armin van Buuren

Le festival Beauregard 2026 se terminera en beauté. Le géant de la trance Armin van Buuren, l'un des DJ les plus célèbres au monde, offrira un final spectaculaire qui devrait en mettre plein les yeux et les oreilles.

Juste avant, Vanessa Paradis apportera une touche de grâce et d'émotion, entre ses chansons mythiques et les titres de son nouvel album.

Le rappeur Houdi, l'une des révélations les plus marquantes du moment, fera vibrer le public avec son style mêlant hip-hop, électro et influences caribéennes.

Enfin, pour clôturer cette journée en douceur, l'Américain Kevin Morby, maître du folk moderne, entraînera les festivaliers dans un voyage musical chaleureux et intime.

A 7 mois de l'édition 2026, ce sont près de 75% des pass qui ont d'ores et déjà trouvé preneurs ! Victimes de leur succès, les pass 1J (jeudi) et les pass 2J (jeudi-vendredi) sont épuisés.