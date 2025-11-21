En ce moment ALLO LE MONDE PAULINE
People. Orelsan à l'université de Caen pour son film Yoroi

Culture. Afin de présenter son film "Yoroi", sorti le 29 octobre dernier, Orelsan va participer à une projection, au sein de l'Amphi Daure de l'université de Caen, le 6 décembre prochain.

Publié le 21/11/2025 à 09h29 - Par Léo Besselievre
Orelsan présentera son film Yoroi à l'université de Caen, le 6 décembre à 17h. - Lilian Fermin

Une projection exceptionnelle du film Yoroï va avoir lieu ce samedi 6 décembre à 17h à l'Amphi Daure. Suivra une rencontre avec Orelsan et l'équipe du film.

La billetterie ouverte le 25 novembre

Les salles de cinémas Art et Essai de Caen la Mer, du Café des images et du Cinéma Lux, en collaboration avec l'université de Caen-Normandie, organisent une projection du film Yoroi d'Orelsan. Cet événement va proposer aux étudiants et spectateurs de découvrir ou redécouvrir l'œuvre du chanteur de 43 ans. Suivra ensuite une rencontre avec Orelsan et l'équipe du film, avec l'amphi Daure comme théâtre de cette projection.

La billetterie ouvrira le mardi 25 novembre à 10h. Les étudiants de l'université devront débourser 2€, ce sera 5,50€ pour le grand public. L'ouverture des portes se fera à 16h et la sortie ne sera plus possible après validation du billet pour des raisons de sécurité.

