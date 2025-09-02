Cinéma. Yoroï : le film d'Orelsan en avant-première exclusive à Caen, où et quand prendre vos billets

C'est officiel : Yoroï, le deuxième long-métrage d'Orelsan, sera projeté en avant-première le jeudi 2 octobre 2025 à 19h15 au Pathé de Caen. L'artiste a partagé l'annonce sur Instagram, précisant que les réservations ouvriront dès demain, mercredi 3 septembre, sur les sites des cinémas, à 10h. Une nouvelle qui a immédiatement enflammé sa communauté de fans normands.

"Yoroï" : un film entre action, fantastique et folklore japonais

Tourné au Japon, Yoroï suit Aurélien (interprété par Orelsan), un artiste français qui s'installe à la campagne japonaise avec sa compagne Nanako, enceinte de leur premier enfant. Leur quotidien bascule lorsqu'Aurélien découvre une mystérieuse armure dans un puits. Ce vestige ancien réveille des créatures surnaturelles, les célèbres Yokaïs issus du folklore japonais.

Entre scènes d'action, touches de comédie absurde et ambiance mystique, le film se veut hybride et surprenant, à l'image de son créateur.

Une esthétique pop et des références geek

Avec Yoroï, Orelsan mêle traditions japonaises et culture pop contemporaine. Les premières images dévoilent une mise en scène qui oscille entre héroïsme et second degré, portée par son humour décalé et son jeu volontairement nonchalant. Inspirations mangas, références geek et univers cinématographiques japonais composent un cocktail pensé pour séduire un large public. A l'image de notre rappeur caennais préféré, finalement.

Une nouvelle collaboration avec David Tomaszewski

Pour réaliser Yoroï, Orelsan s'est entouré de David Tomaszewski, avec qui il avait déjà signé plusieurs clips cultes (Raelsan, Ils sont cools…). Le réalisateur franco-polonais apporte ici sa patte visuelle, mélangeant images soignées et décalage assumé, pour donner vie à une œuvre singulière, entre cinéma d'action et comédie surréaliste.

Le film sortira le 29 octobre 2025 en salles.