Bonne table à Rouen. Des kebabs gourmands et maison chez Calm

L'atmosphère est chaleureuse et familiale chez Calm (Comme à la maison), kebab tenu par deux amis depuis plus de 15 ans et situé rue de la Croix Verte à Rouen. Le style s'éloigne des kebabs traditionnels. Ici, on peut parler de kebabs gourmets, grâce à des produits de qualité et locaux, comme la crème utilisée dans leur sauce 100% maison et normande. L'établissement peut recevoir une quinzaine de personnes et bénéficie d'une petite terrasse pour profiter des journées ensoleillées. Et les clients semblent convaincus, en témoigne sa note de 5 étoiles sur Google et ses 600 commentaires. Mais la qualité à un prix : il faut compter 7,50€ pour un kebab au pain toasté ou 8,50€ pour une galette et 2€ en plus pour des frites.

Des produits locaux

Je commande le kebab signature, le Royal. Au programme, deux viandes, 150g de steak de bœuf façon bouchère et de la viande de kebab dans un pain toasté. Les crudités sont au rendez-vous : poivrons, choux rouges, salade, tomates, oignons et il est possible de rajouter olives et piment. Le tout est accompagné de frites maison, cuites deux fois dans l'huile de tournesol. Les propriétaires veulent être généreux avec leurs clients avec des produits de qualité, qu'ils tâchent d'acheter localement : "On a une belle région avec de beaux produits, affirme Paul Nothias, que ce soit le camembert ou la crème qu'on utilise dans nos kebabs." Le steak est cuit comme je l'aime, c'est-à-dire bien saignant. Une cuisson adaptable selon vos préférences. Le camembert, quant à lui, relève le goût du kebab et s'accorde très bien avec les autres ingrédients. Le plus est le pain toasté maison qui fond dans la bouche.

Le kebab Royal, appétissant !

Les deux amis considèrent leur lieu de travail comme leur seconde maison, d'où le nom choisi pour le restaurant. C'est cette recherche de convivialité et de simplicité qu'ils souhaitent partager avec leurs clients, pour qu'ils se sentent comme chez eux.

Pratique. 8 rue de la Croix Verte à Rouen. Instagram : calm_rouen.