En ce moment Never Enough Charlie WINSTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Des kebabs gourmands et maison chez Calm

Economie. Calm (Comme à la maison) propose à Rouen des kebabs généreux, préparés avec des produits locaux.

Publié le 18/10/2025 à 11h00 - Par Margaux Fresnais
Bonne table à Rouen. Des kebabs gourmands et maison chez Calm
La viande de kebab de chez Calm est à base de dinde et de poulet 100% français.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'atmosphère est chaleureuse et familiale chez Calm (Comme à la maison), kebab tenu par deux amis depuis plus de 15 ans et situé rue de la Croix Verte à Rouen. Le style s'éloigne des kebabs traditionnels. Ici, on peut parler de kebabs gourmets, grâce à des produits de qualité et locaux, comme la crème utilisée dans leur sauce 100% maison et normande. L'établissement peut recevoir une quinzaine de personnes et bénéficie d'une petite terrasse pour profiter des journées ensoleillées. Et les clients semblent convaincus, en témoigne sa note de 5 étoiles sur Google et ses 600 commentaires. Mais la qualité à un prix : il faut compter 7,50€ pour un kebab au pain toasté ou 8,50€ pour une galette et 2€ en plus pour des frites.

Des produits locaux

Je commande le kebab signature, le Royal. Au programme, deux viandes, 150g de steak de bœuf façon bouchère et de la viande de kebab dans un pain toasté. Les crudités sont au rendez-vous : poivrons, choux rouges, salade, tomates, oignons et il est possible de rajouter olives et piment. Le tout est accompagné de frites maison, cuites deux fois dans l'huile de tournesol. Les propriétaires veulent être généreux avec leurs clients avec des produits de qualité, qu'ils tâchent d'acheter localement : "On a une belle région avec de beaux produits, affirme Paul Nothias, que ce soit le camembert ou la crème qu'on utilise dans nos kebabs." Le steak est cuit comme je l'aime, c'est-à-dire bien saignant. Une cuisson adaptable selon vos préférences. Le camembert, quant à lui, relève le goût du kebab et s'accorde très bien avec les autres ingrédients. Le plus est le pain toasté maison qui fond dans la bouche.

Le kebab Royal, appétissant !Le kebab Royal, appétissant !

Les deux amis considèrent leur lieu de travail comme leur seconde maison, d'où le nom choisi pour le restaurant. C'est cette recherche de convivialité et de simplicité qu'ils souhaitent partager avec leurs clients, pour qu'ils se sentent comme chez eux.

Pratique. 8 rue de la Croix Verte à Rouen. Instagram : calm_rouen.

Galerie photos
Le kebab Royal, appétissant !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Des kebabs gourmands et maison chez Calm
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple