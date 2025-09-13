Bonne table à Rouen. Hot dogs et sandwichs au pastrami chez Scott

Ambiance tout à fait new-yorkaise dans la petite enseigne Scott de la rue de l'hôpital, en plein centre de Rouen. Le style est très urbain, avec un grand comptoir dès l'entrée pour passer commande, puis une vingtaine de places pour manger sur le pouce. Le concept permet un service rapide qui ne néglige pas pour autant la gourmandise. Ici, il faut se décider entre deux spécialités : le sandwich au pastrami ou le hot dog et leurs différentes déclinaisons. Les hot dogs vont de 5€ à 6,50€ et les sandwichs de 6,50 à 8€. Comptez 2€ pour ajouter une boisson et 2,50€ pour un accompagnement, salade de chou rouge, salade coleslaw (chou rouge et carotte rapée) ou nachos.

Simple mais gourmand

Je penche lors de ma venue pour le sandwich Scott Deli, avec pastrami et dinde fumée, concombre doux, chou rouge, pickles, cheddar et moutarde US. Le tout est servi dans un pain toasté avant que le sandwich ne soit coupé en deux. L'ensemble est bien garni, résolument gourmand. David Hini, le gérant, l'assure, il mise sur la simplicité mais avec des produits de qualité, commandés chez un fameux fournisseur parisien. Le pastrami, cette viande de bœuf fumée, frottée aux épices puis cuite à basse température, est délicieusement parfumé. L'ensemble est copieux. Mais je ne résiste pas à goûter un hot dog, pour l'expérience. En l'occurrence, l'Avocado avec notamment du guacamole maison et des oignons frits. La saucisse de volaille est conséquente et bien parfumée, le pain brioché fond dans la bouche, les oignons frits apportent du croquant. L'ensemble est vraiment satisfaisant.

Le hot dog Avocado.

"J'ai eu le déclic après un voyage à New York, ça m'a donné envie et ça n'existait pas donc ça permet de se démarquer", explique David Hini. Et le concept plaît. A tel point qu'il pense déjà à le décliner. Il compte faire les préparations dans un laboratoire qui distribuerait vers différents restaurants. Le prochain Scott devrait ouvrir d'ici la fin de l'année 2025, rue Cauchoise.

Pratique. 32 rue de l'hôpital à Rouen. 06 15 15 35 20.