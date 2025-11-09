Bonne table à Rouen. Baïlo Bah d'"Objectif Top Chef" et son ami d'enfance Axel Kalla ont ouvert Roll Vibes

Ouvert depuis le mois de juillet aux Halles Agrivin-Biltoki de Rouen, Roll Vibes est fait pour les amateurs de street food (cuisine de rue). Si le stand reste couvert, l'ambiance des halles et la cuisine ouverte du Roll Vibes invitent à venir manger sur le pouce comme avec un véritable stand de hot-dogs new-yorkais. Malgré tout, les clients peuvent s'attabler comme au restaurant. L'établissement propose une gamme de trois "rolls", c'est-à-dire des brioches toastées accompagnées de produits de la mer. Des recettes inspirées des "lobster rolls", très populaires outre-Atlantique et qui, comme le nom l'indique, sont composés de pain brioché et de homard.

Gourmand et original

Je choisis de manger au comptoir afin de discuter avec les deux patrons. Je choisis la formule Full Vibe à 17,50 euros. Ici, pas de homard, mais un demi-roll aux "crevettes épicées" et une autre moitié au "saumon cajun", le tout accompagné de pommes de terre grenaille et d'une boisson. Les produits sont de qualité et le résultat est particulièrement gourmand, fin et original. En fonction du choix, chaque brioche, en plus de la base crevette, thon ou saumon, est composée de petits légumes de saison et d'une sauce maison.

Roll crevettes épicées et saumon cajun.

"Nous sommes des jeunes qui aiment beaucoup la nourriture", reconnaît Baïlo Bah, 23 ans, cofondateur de Roll Vibes et qui s'est donc lancé à son compte après 5 ans de carrière en cuisine, notamment dans des étoilés et quelques concours parmi lesquels l'émission Objectif Top Chef. "C'est Baïlo qui m'a fait découvrir les lobster rolls, j'ai kiffé et comme ça manquait de propositions de street food à Rouen, on s'est dit qu'il fallait bousculer les codes", explique Axel Kalla, son associé et ami d'enfance. Les deux jeunes ne comptent pas en rester là. Ils envisagent déjà l'ouverture de leur propre établissement en centre-ville courant 2026.

Pratique. 1 Bd Ferdinand de Lesseps à Rouen. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. Tel : 06 14 62 58 34.