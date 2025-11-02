Bonne table à Rouen. Des spécialités indiennes au Kashemir

Dès l'entrée du restaurant Le Kashemir à Rouen, on découvre une décoration indienne avec des murs colorés : vert et orange. Des tableaux et de la décoration indienne apportent de l'âme au lieu. On déguste dans cet établissement toutes sortes de spécialités indiennes : végétariennes ou carnées selon les goûts.

Un très bon rapport qualité-prix

Au menu on retrouve en entrée du raïta, spécialité à base de yaourt aux légumes et aux épices ou des crevettes pakora, marinées dans différentes épices, farine de pois chiche puis frites en beignets. En plat, le poulet tandoori ou tikka sont au menu aux côtés du poulet biryani désossé et mijoté avec riz et épices. En dessert, les becs sucrés ont le choix entre des sorbets et des glaces ou l'halwa, dessert traditionnel indien à base de semoule, noix de cajou et cardamome. Le midi, plusieurs formules sont proposées : le Punjab entrée, plat, dessert à 22,50€ ou la version végétarienne à 20,50€, le Kashmir à 32,50€ ou la formule buffet à 26,50€ qui est à partager. Lors de ma venue j'ai opté pour le Punjab mais pour changer de mes habitudes j'ai pris la version sans viande. J'ai dégusté en entrée des oignons bhajia, des beignets d'oignon épicés servis avec une sauce au yaourt et menthe et deux autres sauces : l'une sucrée-salée et l'autre épicée. C'était à la fois fondant et croustillant, je me suis régalée. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec le curry d'aubergines servi avec du riz et un naan au fromage, compris dans la formule. Un plat réconfortant et bien épicé mais sans piquer et en dessert, j'ai pris l'halwa qui était servi chaud, un régal.

Le curry d'aubergines et son riz.

Aux manettes du Kashemir, c'est Ahmed Ashfaq, qui travaille avec son fils Junaid Ashfaq. "Cela fait presque 30 ans que nous sommes ouverts et que nous cuisinons des spécialités indiennes", assure Ahmed Ashfaq. Une adresse réconfortante et familiale à tester.

Pratique. 13 rue Anatole France. Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 23h. Tel : 02 35 71 85 89.