Rouen. Petits et grands ont chaussé leurs patins sur la patinoire éphémère du 105

Sous un ciel ensoleillé, de nombreuses familles ont profité de l'occasion pour s'essayer au patinage sur le parvis du 105 bis allée François Mitterrand à Rouen, ce mercredi 17 décembre. Installée depuis mardi 16 décembre, cette patinoire synthétique et éphémère restera jusqu'au 23 décembre inclus.

A lire aussi. Le parvis du 105 se transforme en une patinoire éphémère

Une découverte pour certains enfants

Adrien Crépin est venu avec ses enfants et un ami. "La patinoire est petite mais c'est suffisant pour les enfants pour qu'ils découvrent et qu'ils s'amusent." Une expérience qui fait plaisir à son aîné, Hugo, âgé de 10 ans. "C'était bien même si je suis tombé une vingtaine de fois." Un avis que partage sa petite sœur, Lila : "J'ai surtout aimé parce que mon papa m'a beaucoup aidée et Hugo (son frère) est rigolo quand il tombe."

Un moment de partage en famille

Sur la glace, Diana Boly, tente tant bien que mal de pousser son fils de 4 ans, bien installé sur son pingouin stabilisateur. "Je ne suis pas du tout à l'aise, confie-t-elle dans un rire, je ne sais pas si je garde les patins ou si je les enlève." Malgré quelques difficultés, cette maman persiste, "je vais essayer encore 5 minutes". Venue avec sa cousine et leurs enfants après avoir vu l'annonce sur les réseaux sociaux, elle apprécie ce moment. Si elle juge la piste un peu étroite, elle y voit un avantage pour les débutants, "c'est bien pour les tout-petits car c'est leur première fois et il n'y a pas trop de monde cela leur permet d'être à l'aise". Un peu plus loin, en train de chausser ses patins, Charlie Ardiun, profite d'une sortie mère et fille. "C'était dans mon calendrier de l'avent, s'enthousiasme-t-elle, j'adore patiner même si je suis un peu stressée car j'ai peur de tomber."

Pour information, l'accès à la patinoire se fait via un jeton offert pour toute consommation au 105, offrant 45 minutes de glisse. A noter que les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.