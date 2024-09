[Vidéo] Rouen. J'ai participé à un apéro-crochet, le nouveau rendez-vous du Hangar 105

Le crochet vous connaissez ? C'est l'activité créative que je souhaitais tester cette semaine au sein de la librairie Les Mots éphémères, installée au Hangar 105 sur les quais rive gauche de Rouen. Ce lieu est unique à Rouen. Il se compose d'une partie librairie, d'un bar et d'une salle de spectacles. Un mardi sur deux de 19h à 20h, depuis le mois de juillet, des ateliers "apéro-crochet" sont aussi proposés par Elise Carpentier qui travaille avec la créatrice de cet espace créatif, Solène Cudennec. Avec le crochet, on peut confectionner des doudous, des personnages pour des mobiles pour bébés ou encore des cales portes originaux et colorés. Comme il s'agissait d'une première pour moi, j'ai décidé de réaliser un collier bicolore, gris et bleu ciel.

Voici le résultat d'un collier réalisé en crochet pour la première fois.

Les apéros-crochet

pour s'initier à la discipline

"Cet été, on s'est demandé quelle activité proposer pour les personnes qui ne partaient pas en vacances et on a eu l'idée des apéros-crochet", confie Elise Carpentier qui anime ces ateliers. Ces derniers sont gratuits sous réserve de consommer une boisson ou une collation dans l'espace café-bar. Lors de ma venue, j'ai appris à faire des mailles en l'air, qu'on appelle aussi chaînette. "C'est le point de base pour débuter, ça permet de faire plein de choses par la suite", souligne Elise. Pendant une heure, j'ai été bien accompagnée et heureusement, car je n'avais jamais tenu un crochet !

Pour commencer, il fallait prendre un fil d'une pelote de laine, puis faire un nœud coulant, une sorte de boucle, afin de la passer dans le crochet, l'ustensile utilisé pour cette activité. Une fois la boucle formée, j'ai ensuite dû placer le reste du fil au-dessus du crochet. La première étape consistait à tirer le fil à travers la boucle sur le crochet afin de réaliser la première maille chaînette. Le rendu ressemble à un début de tresse. Les premiers jets n'ont pas été très concluants, car il faut prendre le coup de main alors j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. J'ai été bien guidée par Elise qui m'a montré dès le début les bons gestes. "On peut commencer à 12 ans ces ateliers, une fois qu'on prend le coup de main, c'est assez simple", confie-t-elle. Dès le début de la séance, je m'étais donné un objectif : réaliser un collier bicolore. J'ai donc assemblé plusieurs mailles chaînettes à la suite en utilisant un fil gris et un autre bleu ciel. "On met tout à disposition des participants, que ce soit les crochets, le coton, la laine", indique Elise. Il est aussi possible de s'inspirer de modèles de livres créatifs vendus également dans les rayons de la librairie. Et si vous essayiez ?