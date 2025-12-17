People. Après avoir été élue Miss France, elle change de vie : son projet particulier au cœur de la Normandie dévoilé à la télé

Elue Miss France en 1998 après avoir été Miss Lorraine, Sophie Thalmann a rapidement tracé un chemin à part. Née le 7 mai 1976 à Bar-le-Duc (Meuse), elle s'est imposée comme animatrice, notamment autour du sport et de l'univers hippique, jusqu'à devenir l'un des visages familiers de ce milieu.

Un projet révélé dans le documentaire : un immense domaine en Normandie

Dans le documentaire Miss France un jour, Miss France toujours diffusé samedi 6 décembre 2025 sur TF1, la suite du reportage dévoile ce qui occupe aujourd'hui une place essentielle dans sa vie : la rénovation d'un immense domaine en Normandie, menée avec son mari, le jockey belge Christophe Soumillon.

Ce lieu est destiné à accueillir les futurs locaux de leur académie équestre. En attendant l'aboutissement du chantier, le couple a déjà franchi une première étape concrète en se lançant dans l'élevage de poneys. "On a eu nos premières naissances dès qu'on a acheté le terrain il y a deux ans", confie-t-elle.

Un projet au long terme pensé autour du cheval, mais pas uniquement.

“C'est toute ma vie” : un projet pensé pour ses enfants

Derrière ce domaine, Sophie Thalmann nourrit un rêve encore plus fort : en faire un lieu de vie et de transmission familiale. Elle imagine ce domaine comme un espace événementiel où ses trois enfants (Charlie (20 ans), Mika (14 ans) et Robin (8 ans)) pourraient, un jour, travailler à ses côtés.

Elle se confie : "Je veux garder mes enfants autour de moi. J'ai un peu mis ma carrière de côté pour élever les enfants. C'est toute ma vie, je ne me vois pas être sans mes enfants. Si je peux continuer à être avec eux, ce serait trop beau", espère-t-elle.

Une relation ancienne et profonde avec la Normandie

Ce projet n'est pas un hasard géographique. Sophie Thalmann entretient depuis longtemps un lien fort avec la Normandie. Chaque été, la famille s'installe à Deauville pour la saison des courses, un rythme qui structure leur quotidien.

Elle a déjà confié être "amoureuse de la région" et apprécier le fait d'y "poser ses valises", entre vie de famille et calendrier hippique. Ses projets d'aménagement font aussi appel à des adresses locales, notamment dans le Calvados, signe d'un ancrage durable dans le territoire.