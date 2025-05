[Photos]. La ferme équestre de Bois-Guilbert fête ses 60 ans

La ferme équestre de Bois-Guilbert, "c'est une histoire de famille qui dure depuis 400 ans", raconte Agathe de Pas, cogérante du lieu. La ferme fête cette année les 60 ans d'existence de son poney club, l'un des premiers créés en France. Il a été fondé en 1965 par Louis de Pas, agriculteur visionnaire et grand-père d'Agathe de Pas.

130 poneys vivent à la ferme équestre de Bois-Guilbert. Il y a à la fois des shetlands et des chevaux islandais, considérés comme des poneys car leur taille est similaire.

L'arrivée des premiers shetlands

A l'origine de cette aventure, une idée novatrice : remplacer les vaches normandes du domaine familial par des poneys shetlands. "Quand notre grand-père a voulu acheter des shetlands, ça n'existait pas encore en France, il a dû aller en Hollande", explique Agathe de Pas. A cette époque, "c'était très courant de monter sur des poneys dans les pays du Nord, mais en France il fallait faire partie d'un cercle hippique", renchérit-elle. Les enfants ne pouvaient pas monter un cheval avant 12 ans. Au départ, Louis de Pas pense à uniquement faire de l'élevage "car il y avait beaucoup de demande pour acheter des poneys", confie sa petite-fille. Il a ensuite voulu créer son propre poney club.

De fil en aiguille, après plusieurs messages de personnes qui voulaient découvrir le lieu mais n'habitaient pas dans la région, Louis de Pas a eu l'idée de proposer une semaine de vacances dans sa ferme équestre. Après sa mort, lors de la succession, "il y a eu une indivision car il a eu neuf enfants. Mon père a alors repris le poney club et mon oncle Jean-Marc, le château et le domaine familial", indique cette dernière. Et à partir de 2013, Agathe de Pas et ses frères Baptiste et Etienne et sa sœur Héloïse sont revenus à Bois-Guilbert. Aujourd'hui encore, le poney club de Bois-Guilbert reste une référence au milieu des milliers d'infrastructures équestres existantes en France.

Une journée d'anniversaire festive dimanche

Dimanche 11 mai à l'occasion des 60 ans du club, des spectacles équestres et une course de shetlands sont à découvrir à la ferme équestre de Bois-Guilbert. Sur place, un marché artisanal local, une guinguette champêtre ainsi que des structures gonflables sont à retrouver. Si vous souhaitez vous rendre à la ferme équestre dimanche, pensez à réserver votre repas sur le site internet de la structure.

La ferme équestre de Bois-Guilbert fait aussi de l'élevage. Agathe de Pas, cogérante du lieu, veille sur ses poneys et leurs poulains.

A la ferme équestre de Bois-Guilbert, des chèvres, des oies, des moutons, un cochon, des ânes et une tortue vivent aussi à côté des poneys.

Pratique. La ferme équestre de Bois-Guilbert : 1001 route d'Héronchelles à Bois-Guilbert.