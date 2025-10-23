Saut d'obstacles. Saint-Lô accueille cavaliers et chevaux à la renommée internationale pour son Jumping international 4 étoiles

Le Jumping international 4 étoiles de Saint-Lô débute ce jeudi 23 octobre au pôle hippique de la ville. Il aura lieu jusqu'au dimanche 26 octobre. L'événement, désormais incontournable du calendrier équestre, réunit cette année plus de 200 cavaliers et 320 chevaux venus du monde entier. Durant quatre jours, ils s'affronteront dans des épreuves comptant pour le classement mondial.

Le Manchois Julien Epaillard, champion du monde, est parrain

Le 27e jumping international 4 étoiles a pour parrain le Manchois Julien Epaillard, champion du monde, médaillé aux Jeux olympiques de Paris et triple vainqueur à Saint-Lô sur ce même concours. Jean-Claude Hertaux, président de l'association en charge de l'événement, se réjouit d'accueillir une nouvelle fois l'élite.