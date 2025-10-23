En ce moment Jeune et con SAEZ
Saut d'obstacles. Saint-Lô accueille cavaliers et chevaux à la renommée internationale pour son Jumping international 4 étoiles

Sport. Du 23 au 26 octobre, le pôle hippique de Saint-Lô accueille plus de 200 cavaliers et 320 chevaux venus des quatre coins du monde. Le 27e Jumping international 4 étoiles promet quatre jours de compétitions intenses, avec la présence de l'élite mondiale.

Publié le 23/10/2025 à 10h34 - Par Thierry Valoi
Saut d'obstacles. Saint-Lô accueille cavaliers et chevaux à la renommée internationale pour son Jumping international 4 étoiles
Julien Epaillard sur Donatello d'Auge. - Pixels Events

Le Jumping international 4 étoiles de Saint-Lô débute ce jeudi 23 octobre au pôle hippique de la ville. Il aura lieu jusqu'au dimanche 26 octobre. L'événement, désormais incontournable du calendrier équestre, réunit cette année plus de 200 cavaliers et 320 chevaux venus du monde entier. Durant quatre jours, ils s'affronteront dans des épreuves comptant pour le classement mondial.

Le Manchois Julien Epaillard, champion du monde, est parrain

Le 27e jumping international 4 étoiles a pour parrain le Manchois Julien Epaillard, champion du monde, médaillé aux Jeux olympiques de Paris et triple vainqueur à Saint-Lô sur ce même concours. Jean-Claude Hertaux, président de l'association en charge de l'événement, se réjouit d'accueillir une nouvelle fois l'élite.

Jean-Claude Hertaux

