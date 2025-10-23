Rouen. Un long mouvement de grève sur le Réseau Astuce : des perturbations sont à prévoir les samedis

Le réseau Astuce, en charge des transports en commun dans la Métropole de Rouen, annonce un large mouvement de grève lancé par le syndicat CGT Transdev à partir du samedi 25 octobre, premier week-end de la foire Saint-Romain.

Un préavis courant jusqu'au samedi 27 décembre

Il s'agit d'un préavis courant jusqu'au samedi 27 décembre, le mouvement ne concernant que les samedis. Il faudra donc prévoir des perturbations sur ces journées jusqu'à la fin de l'année. Précisément, la grève va toucher les lignes de Métro, les lignes TEOR, les lignes Fast (à l'exception des lignes F6 et F9 qui circuleront normalement), ainsi que les lignes régulières suivantes : 10, 11, 15, 20, 22, 27, 41, et 43.

Les autres lignes régulières ainsi que les lignes à vocation scolaire, les services Filo'r, Allobus et Calypso ou Cars Hangars ne sont pas concernés par le mouvement de grève. "Le Réseau Astuce communiquera dans la journée du vendredi 24 octobre sur le niveau de service qui pourra être garanti pour la journée du samedi 25 octobre 2025", explique le gestionnaire.

Gratuité des transports pendant la foire Saint-Romain

La Métropole a annoncé par ailleurs la mise en place de la gratuité des transports durant toute la période de la foire et sur l'ensemble du réseau Astuce tous les mercredis, dimanches et jours fériés en plus de la gratuité habituelle le samedi. Et bien sûr, depuis septembre, les transports sont aussi gratuits pour les moins de 18 ans.