[Photos] Transat Café L'Or. Sam Davies et Violette Dorange, deux navigatrices "chouchous" du public au Havre

Sport. Il y avait foule, mercredi 22 octobre, sur le village de la Transat Café L'Or, à l'occasion de la séance de dédicaces de Sam Davies et Violette Dorange. Les deux navigatrices seront associées sur l'Imoca Initiatives Cœur sur la route du café.

Publié le 23/10/2025 à 10h34 - Par Célia Caradec
Léa et Alexis, venus d'Auvergne, étaient les premiers à profiter des dédicaces. - Célia Caradec

Une longue file d'attente s'est formée, mercredi 22 octobre, devant le stand Initiatives Cœur, sur le village de la Transat Café L'Or, au Havre. Une foule venue décrocher selfies et autographes auprès de Sam Davies et Violette Dorange, les deux navigatrices de l'Imoca aux couleurs de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

"Elles sont parfaites !"

Après le dernier Vendée Globe, la première, qui s'apprête à prendre le départ de sa 9e route du café, a en effet confié la seconde, benjamine du tour du monde en solitaire, à la rejoindre sur son bateau à foils en tant que coskippeuse.

Sam Davies va entamer sa 9e route du café, en duo pour la première fois avec Violette Dorange.Sam Davies va entamer sa 9e route du café, en duo pour la première fois avec Violette Dorange. - Célia Caradec

Un duo qui suscite l'admiration de Léa, une Auvergnate de 11 ans, qui a patienté près de 2 heures en pole position pour obtenir sa dédicace : "J'aime l'association qu'elles supportent, elles sont hyper fortes et en plus ce sont des femmes… Elles sont parfaites !", sourit la jeune fille.

Une dédicace pour mère et fille !Une dédicace pour mère et fille ! - Célia Caradec

Un peu plus loin, Romy, âgée de 9 ans, dit aussi son admiration. "J'apprécie Sam car elle a une grande association et Violette car c'est la plus jeune… A 23 ans je ne serai pas capable de faire ce qu'elle a fait !", estime cette Honfleuraise, venue avec des scoubidous porte-bonheur à offrir aux deux femmes.

Après le top 5, un podium ?

Sam Davies et Violette Dorange, une association idéale pour Marie-Pierre, alias "la mouette", admiratrice venue de la région parisienne, qui se souvient des débuts de Samantha Davies en course au large.

Il fallait arriver tôt pour profiter des deux navigatrices…Il fallait arriver tôt pour profiter des deux navigatrices… - Célia Caradec

"Quand j'ai vu ce que faisait Violette, je me suis dit que ce serait bien qu'elle se rapproche de Sam. Et ça a collé !" Alors que la Britannique a terminé dans le top 5 des deux dernières Transat Jacques Vabre, il y a "peut-être moyen de faire un podium, quand même ! On espère…".

Les admirateurs de Sam Davies et Violette Dorange au rendez-vous

Sam Davies va entamer sa 9e route du café, en duo pour la première fois avec Violette Dorange. - Célia Caradec Une dédicace pour mère et fille ! - Célia Caradec Il fallait arriver tôt pour profiter des deux navigatrices… - Célia Caradec

