Transat 2025. Un duo 100% féminin entre Violette Dorange et Samantha Davies

C'est un duo 100% féminin, qui sera sans nul doute l'un des vainqueurs à l'applaudimètre, dimanche 26 octobre, sur les quais du Havre, à l'occasion du départ vers la Martinique. La navigatrice expérimentée Samantha Davies courra la prochaine Transat Café L'Or (ex-Jacques Vabre) en duo avec Violette Dorange qui, à l'âge de 23 ans, vient tout juste de boucler son premier Vendée Globe.

Sur un Imoca à foils

Les deux femmes navigueront sur Initiatives-Coeur, un Imoca de dernière génération équipé de foils (ces appendices qui permettent de faire "voler" le bateau sur l'eau), fiabilisé depuis deux ans par Samantha Davies. La Britannique, qui réside depuis longtemps en Bretagne, affiche quarante transatlantiques et quatre Vendée Globe au compteur, dont une 4e place sur l'édition 2008-2009. Cette année, elle a coupé la ligne du tour du monde en solitaire en 13e position, 10 jours avant Violette Dorange.

"J'ai hâte de prendre en main ce bateau très compétitif et de soutenir cette cause essentielle", réagit Violette Dorange dans un communiqué d'Initiatives-Coeur. Lors de chaque grande course, les sponsors mécènes du bateau reversent en effet 1€ à Mécénat Chirurgie Cardiaque pour chaque nouvel abonné ou partage sur les comptes Facebook, Instagram ou TikTok d'Initiatives-Cœur. Le projet a permis de sauver 106 enfants à l'occasion du Vendée Globe.