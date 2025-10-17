Transat Café L'Or. Théa Khelif et Marion Engelhard, un duo féminin havrais au départ

Elles forment l'un des cinq duos 100% féminin sur la 17e Transat Café L'Or (ex-Transat Jacques Vabre). Théa Khelif, âgée de 26 ans, et Marion Engelhard, âgée de 43 ans, vont s'élancer, dimanche 26 octobre, pour traverser l'Atlantique à bord du Class 40 Airvance Océlian Terélian. Cet équipage a intégré récemment l'écurie Water and Technology Factory, basée au Havre.

De la régate… à la Transat !

"C'est un premier projet de course au large pour moi, donc c'est un gros pas en avant. J'ai hâte !", sourit Théa Khelif, originaire de Dunkerque, mais qui a intégré le centre d'entraînement de la ligue de voile de Normandie il y a 10 ans. Double championne du monde de match racing avec Pauline Courtois, cette Havraise d'adoption a remporté, début octobre, le championnat du monde offshore en double mixte, avec le Brestois Thomas André. Une spécialiste des régates, donc, qui va découvrir un tout autre monde en traversant l'Atlantique pour la première fois. "Cela permet de disputer une première transat en course sans avoir trop de pression et de se donner des axes de travail pour la suite", note la skippeuse, qui vise ensuite la Route du Rhum 2026.

Un duo 100% féminin et havrais au départ Impossible de lire le son.

Pour Marion Engelhard, originaire du Havre, c'est un petit rêve qui se réalise. "La Transat c'est la course que je regardais partir d'ici quand j'étais petite, j'avais des posters dans ma chambre, elle a un goût particulier." Surtout, "le fait que ce soit en double ça me plaît beaucoup. Cette transmission entre nous deux, qui ne sommes pas de la même génération, c'est très riche", souligne la coskippeuse.

C'est à bord de l'ancien Class 40 de Ian Lipinski, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2019, que le duo va prendre la mer. - Célia Caradec

Ce projet permet aussi de valoriser la voile au féminin, alors que seules 18 femmes, sur 148 marins, prendront le départ de cette Transat Café L'Or, soit 10% de l'effectif. "C'est un peu décevant, déplore Marion Engelhard, on a la chance d'avoir un sport où tout le monde est sur la même ligne de départ. Malheureusement, quand on passe en course au large et qu'il faut convaincre des partenaires, il y a beaucoup moins de femmes. Plus on est nombreuses, plus cela peut peut-être inspirer les suivantes !"