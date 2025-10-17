En ce moment Anxiety DOECHII
Caen. Sabine Devieilhe et Cyrille Dubois parrainent la Scuola et la Maîtrise

Culture. Jeudi 16 octobre, deux étoiles caennaises sont officiellement devenues parrains des deux chœurs de l'Ecole maîtrisienne de Caen.

Publié le 17/10/2025 à 10h04 - Par Lilian Fermin
Sabine Devieilhe a partagé un moment avec les enfants de l'Ecole maîtrisienne de Caen ce jeudi 16 octobre. Elle est depuis la marraine de la Scuola.

Leurs voix résonnent dans tout le pays, et elles ont été formées à Caen. Sabine Devieilhe et Cyrille Dubois sont respectivement devenus, ce jeudi 16 octobre, marraine, et parrain, de la Scuola, chœur de filles fondé en 2023, et de la Maîtrise de Caen, existant depuis 1987. Avant de partager un instant musical ensemble, dans l'Abbaye-aux-Hommes, chacun a pu laisser paraître son émotion.

Les jeunes ont chanté dans la salle du réfectoire de l'Abbaye-aux-Hommes à Caen.Les jeunes ont chanté dans la salle du réfectoire de l'Abbaye-aux-Hommes à Caen.

Larmes et responsabilité

Sabine Devieilhe, trois Victoires de la musique classique, n'a pas pu retenir ses larmes, témoignant de toute sa fierté. "J'en ai rêvé à votre âge", a-t-elle glissé aux jeunes, qui sont plus tard partis à la chasse aux autographes. L'artiste a appuyé sur le collectif du chœur. "Chanter ensemble, c'est être attentif au voisin, avoir de l'empathie."

Cyrille Dubois, ténor de 41 ans, a prolongé ces paroles, disant être atteint d'un flot d'émotions : "De reconnaissance, de tendresse…" Mais aussi de responsabilité. "Nous serons des garants", a-t-il promis aux jeunes de l'Ecole maîtrisienne. "A l'heure où les chœurs se taisent, les orchestres s'éteignent, œuvrons ensemble de concert pour que la Maîtrise et la Scuola continuent d'être ce phare."

Cyrille Dubois a lui aussi poussé la chanson, reprenant une comédie musicale.Cyrille Dubois a lui aussi poussé la chanson, reprenant une comédie musicale.

Chaque artiste s'est ensuite produit, d'abord en solo, puis rejoint par un chœur. Ce vendredi 17 octobre, ils seront à nouveau sur la scène du théâtre de Caen, pour le spectacle Etoiles caennaises, en compagnie du baryton Jean-Christophe Lanièce.

Galerie photos
Galerie photos

