Agression dans un train à Saint-Lô. Le suspect sera jugé pour violences, la notion de tentative de viol non retenue

Sécurité. Après sa garde à vue, le jeune homme de 24 ans suspecté d'agression dans un train entre Caen et Saint-Lô mardi soir a été présenté devant le procureur. Il sera jugé en comparution immédiate vendredi 5 décembre, pour des faits de violences.

Publié le 04/12/2025 à 19h06 - Par Thibault Lecoq
L'homme sera jugé pour violences. - Célia Caradec

Les suites de l'agression dans un train entre Caen et Saint-Lô ont été dévoilées par le parquet de Coutances, jeudi 4 décembre. Le suspect, un homme âgé de 24 ans, a été présenté au procureur ce jeudi, et placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate vendredi 5 décembre. Il est déjà connu de la justice.

Ce jeune homme est accusé de violences sans interruption total de travail commises dans un moyen de transport de voyageurs. Le notion de tentative de viol n'a finalement pas été retenue.

Si le mis en cause a pu affirmer avoir le projet de commettre un viol, il n'y a pas d'éléments concrets qui prouvent qu'il a commencé à mettre à exécution ce crime. Il ne peut donc pas en être accusé.

