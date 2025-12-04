Agression dans un train à Saint-Lô. Le suspect sera jugé pour violences, la notion de tentative de viol non retenue

Les suites de l'agression dans un train entre Caen et Saint-Lô ont été dévoilées par le parquet de Coutances, jeudi 4 décembre. Le suspect, un homme âgé de 24 ans, a été présenté au procureur ce jeudi, et placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate vendredi 5 décembre. Il est déjà connu de la justice.

Ce jeune homme est accusé de violences sans interruption total de travail commises dans un moyen de transport de voyageurs. Le notion de tentative de viol n'a finalement pas été retenue.

Si le mis en cause a pu affirmer avoir le projet de commettre un viol, il n'y a pas d'éléments concrets qui prouvent qu'il a commencé à mettre à exécution ce crime. Il ne peut donc pas en être accusé.