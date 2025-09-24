En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Dix habitants transportés à l'hôpital, les logements inhabitables pour le moment

Sécurité. Après l'incendie d'un immeuble situé rue des Sorbiers à Saint-Lô, mercredi 24 septembre, les habitants vont devoir se reloger par leurs propres moyens. Les logements sont inhabitables pour le moment. 10 personnes ont été transportées à l'hôpital.

Publié le 24/09/2025 à 20h02 - Par Thibault Lecoq
Les habitants ne pourront pas regagner leurs logements ce mercredi 24 septembre au soir, après l'incendie survenu à la mi-journée à Saint-Lô.

Les habitants d'un immeuble de Saint-Lô, qui a brûlé mercredi 24 septembre à la mi-journée, vont devoir trouver une solution pour la nuit. Selon nos informations, ils ne peuvent pas regagner leurs logements immédiatement, même si l'incendie est éteint. Il y a trop de monoxyde de carbone, ce gaz incolore, inodore mais très dangereux, dans l'immeuble.

Les résidents vont donc devoir se reloger par leurs propres moyens : toujours selon nos informations, aucune proposition de relogement ne leur a été faite. Presque toutes les portes des appartements ont dû être forcées par les soldats du feu lors de l'inspection du bâtiment. Une société aurait été mandatée pour surveiller l'immeuble dès cette nuit et en assurer la sécurité.

• Lire aussi. [Vidéo + photos] Saint-Lô. 40 personnes évacuées d'un immeuble en feu, 50 pompiers mobilisés

Un nouveau bilan fait état de 36 personnes concernées : 21 sont indemnes et 15 légèrement blessées, dont 10 transportés vers l'hôpital de Saint-Lô. 70 pompiers et 12 véhicules ont été mobilisés.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, avec d'importantes investigations techniques à mener.

