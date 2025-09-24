[Vidéo + photos] Saint-Lô. 40 personnes évacuées d'un immeuble en feu, 50 pompiers mobilisés

Vers 12h30 mercredi 24 septembre à Saint-Lô, un feu a pris dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble avec 54 logements sur sept niveaux. L'appartement était totalement embrasé à l'arrivée des secours et le feu se propageait vers les étages supérieurs. Deux autres niveaux ont brûlé et l'ensemble du bâtiment a souffert des fumées.

L'immeuble est juste en face du Carrefour du Val Saint-Jean.

Les pompiers étaient toujours sur place en milieu d'après-midi après l'incendie d'un immeuble à Saint-Lô.

Les secours se sont déplacés en nombre : une cinquantaine avec une dizaine de véhicule.

Un panache du fumée noire s'est élevé de l'immeuble.

Une recherche de victimes

Une quarantaine de personnes ont été évacuées, notamment avec les échelles des pompiers pour les étages supérieurs. Deux personnes sont légèrement blessées. L'incendie est maîtrisé avec l'aide d'une soixantaine de pompiers et en cours d'extinction. Une recherche est en cours pour vérifier qu'il n'y a pas de victimes dans les appartements. Les analyses sont en cours pour savoir s'il faut reloger tout le monde. Les personnes évacuées ont été transférées au centre social Mersier pour être prise en charge par les agents municipaux, la Protection civile et la Croix Rouge.