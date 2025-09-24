Calvados/Manche. Le chaton victime d'actes de cruauté a été saisi, ainsi que sa mère et ses frères et sœurs

Mercredi 24 septembre, nous vous informions d'une plainte déposée par l'association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" et de la SPA de Balleroy. Elle concernait un chaton d'environ deux mois, victime d'acte de cruauté. Cette plainte a abouti, ce matin du mercredi 24 septembre, à la saisie de l'animal sur ordonnance du procureur de Coutances.

Un jeune homme habitant dans la Manche

Celui qui semble être le propriétaire du chaton est domicilié dans la Manche, et ce sont donc les gendarmes de Torigny qui se sont rendus sur place pour exécuter la saisie. Finalement, quatre chatons et leur mère ont été découverts et donc récupérés également. "Le mis en cause est un jeune homme vivant avec ses parents dans une exploitation agricole. Ils ont été surpris de la visite des gendarmes, pensant que personne ne s'intéresserait à une telle affaire. Nous espérons désormais que des suites judiciaires exemplaires seront données. Il est inacceptable de traiter des animaux de cette manière", déclare Stéphane Lamart, président de l'association à son nom.

Les cinq chats ont été pris en charge par la SPA de Balleroy afin de recevoir les soins nécessaires et d'être placés en sécurité.