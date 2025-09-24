Calvados. Ils font boire de l'alcool à un chaton et le secouent, une plainte déposée pour actes de cruauté

La vidéo a été reçue ce vendredi 19 septembre, par l'Association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" et la SPA de Balleroy. C'est une "vidéo choquante montrant des actes de cruauté sur un chaton âgé de 2 mois. Diffusée initialement sur Snapchat, cette vidéo circule désormais sur plusieurs autres réseaux sociaux", explique l'association.

Des images insoutenables

Dans cette vidéo, probablement filmée dans le Calvados, on y voit des jeunes rire d'une scène de maltraitance commise par l'un d'entre eux, qui attrape fermement le chaton par la tête et l'oblige à plonger son museau dans un verre semblant contenir de l'alcool, le forçant à en boire plusieurs secondes. Le liquide renversé sur la table est ensuite utilisé pour secouer violemment le chaton "comme une serpillière", avant que l'animal ne soit jeté au sol. "Ces images sont insoutenables et rappellent que la maltraitance animale se banalise dangereusement sur les réseaux sociaux de plus en plus", déclare Stéphane Lamart, président de l'association à son nom.

Une plainte a donc été déposée et il semblerait que l'un des auteurs soit domicilié dans la Manche, le parquet de Coutances a donc été saisi pour "obtenir une réquisition judiciaire et mettre ce chaton en sécurité", explique l'association.