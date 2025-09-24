En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Ils font boire de l'alcool à un chaton et le secouent, une plainte déposée pour actes de cruauté

Sécurité. L'Association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" et la SPA de Balleroy ont déposé plainte après la réception d'une vidéo. On y voit des actes de cruauté envers un chaton d'environ deux mois.

Publié le 24/09/2025 à 08h54 - Par Jimmy Joubert
Calvados. Ils font boire de l'alcool à un chaton et le secouent, une plainte déposée pour actes de cruauté
Ce chaton, âgé d'environ deux mois, a subi des actes de cruauté et la vidéo a été diffusée en ligne. - Capture d'écran

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La vidéo a été reçue ce vendredi 19 septembre, par l'Association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" et la SPA de Balleroy. C'est une "vidéo choquante montrant des actes de cruauté sur un chaton âgé de 2 mois. Diffusée initialement sur Snapchat, cette vidéo circule désormais sur plusieurs autres réseaux sociaux", explique l'association.

A lire aussi. Sud-Manche. Plusieurs centaines de porcs retrouvés morts dans un bâtiment agricole

Des images insoutenables

Dans cette vidéo, probablement filmée dans le Calvados, on y voit des jeunes rire d'une scène de maltraitance commise par l'un d'entre eux, qui attrape fermement le chaton par la tête et l'oblige à plonger son museau dans un verre semblant contenir de l'alcool, le forçant à en boire plusieurs secondes. Le liquide renversé sur la table est ensuite utilisé pour secouer violemment le chaton "comme une serpillière", avant que l'animal ne soit jeté au sol. "Ces images sont insoutenables et rappellent que la maltraitance animale se banalise dangereusement sur les réseaux sociaux de plus en plus", déclare Stéphane Lamart, président de l'association à son nom.

Une plainte a donc été déposée et il semblerait que l'un des auteurs soit domicilié dans la Manche, le parquet de Coutances a donc été saisi pour "obtenir une réquisition judiciaire et mettre ce chaton en sécurité", explique l'association.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. Ils font boire de l'alcool à un chaton et le secouent, une plainte déposée pour actes de cruauté
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple