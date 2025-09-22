Sud-Manche. Plusieurs centaines de porcs retrouvés morts dans un bâtiment agricole

Les services de la préfecture ont fait une découverte macabre, jeudi 11 septembre lors d'une inspection d'une exploitation agricole à Saint-Aubin-de-Terregatte dans le sud-Manche. Plusieurs centaines de cadavres de porcs morts depuis plusieurs semaines ont été découverts. Il s'agit de l'intégralité des animaux présents dans ces bâtiments.

Du gaz empêche l'équarrissage

L'opération pour envoyer tous ces cadavres à l'équarrissage est en cours. Elle est compliquée car des fortes teneurs en ammoniac ont été relevées par les pompiers de la cellule mobile d'intervention chimique. L'ammoniac est un gaz issu des déjections des porcs, et peut être toxique à haute dose. "Ces teneurs nécessitent en effet le recours à une société spécialisée disposant d'équipements adaptés", précise la préfecture dans un communiqué, lundi 22 septembre.

Selon le diagnostic, il n'y a pas de risque sanitaire ni de trace d'ammoniac à l'extérieur des bâtiments. "La situation ne présente pas non plus de risque pour l'environnement, l'ensemble des cases de l'élevage étant équipé de fosses de rétention", détaille les services de l'Etat. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort de ce cheptel.