Le Havre. Incendie d'une école ce week-end : la justice privilégie la thèse de l'accident

Samedi 20 décembre, un peu avant 21h30, un incendie s'est déclaré au sein de l'école maternelle Mont Le Comte au Havre, dans le quartier de Caucriauville. Une salle de jeux a été détruite. Les secours ont été alertés par le déclenchement d'une alarme anti-intrusion, ce qui pouvait laisser penser à un acte criminel.

La piste accidentelle finalement privilégiée

Un expert incendie s'est rendu sur place lundi 22 décembre. Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise qu'il n'y a eu qu'un départ de feu. "Le déclenchement de l'alarme anti-intrusion peut être expliqué par le déclenchement de l'incendie. Il n'a pas non plus été retrouvé de trace d'effraction." L'origine du sinistre paraît donc accidentelle.

Soizic Guillaume signale que l'enquête se poursuit sur la base de dégradations involontaires afin de déterminer si un manquement à une obligation de prudence peut être retenu.