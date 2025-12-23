En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Incendie d'une école ce week-end : la justice privilégie la thèse de l'accident

Sécurité. L'origine de l'incendie de l'école Mont Lecomte, samedi 20 décembre au Havre, serait bien d'origine accidentelle. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de trace d'effraction.

Publié le 23/12/2025 à 09h37 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Incendie d'une école ce week-end : la justice privilégie la thèse de l'accident
L'incendie à l'école Mont Le Comte serait d'origine accidentelle. Il n'y a pas de trace d'effraction. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 20 décembre, un peu avant 21h30, un incendie s'est déclaré au sein de l'école maternelle Mont Le Comte au Havre, dans le quartier de Caucriauville. Une salle de jeux a été détruite. Les secours ont été alertés par le déclenchement d'une alarme anti-intrusion, ce qui pouvait laisser penser à un acte criminel.

La piste accidentelle finalement privilégiée

Un expert incendie s'est rendu sur place lundi 22 décembre. Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise qu'il n'y a eu qu'un départ de feu. "Le déclenchement de l'alarme anti-intrusion peut être expliqué par le déclenchement de l'incendie. Il n'a pas non plus été retrouvé de trace d'effraction." L'origine du sinistre paraît donc accidentelle.

Soizic Guillaume signale que l'enquête se poursuit sur la base de dégradations involontaires afin de déterminer si un manquement à une obligation de prudence peut être retenu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Incendie d'une école ce week-end : la justice privilégie la thèse de l'accident
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple