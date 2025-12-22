Seine-Maritime. La famille royale d'Espagne endeuillée : qui était cette princesse Normande très proche de la reine Sofia ?

Les fêtes de Noël 2025 s'annoncent particulièrement sobres pour la famille royale d'Espagne. Selon les informations révélées par la presse spécialisée, la princesse Tatiana Radziwill est décédée le vendredi 19 décembre 2025, à l'âge de 86 ans.

Une disparition qui touche profondément la reine Sofia d'Espagne, avec laquelle elle entretenait un lien d'une rare intensité, mêlant proximité familiale et amitié de longue date.

Tatiana Radziwill, cousine et confidente de la reine Sofia

Tatiana Radziwill n'était pas une simple figure du gotha. Cousine germaine de la reine Sofia, elle faisait partie de son cercle le plus intime. Les deux femmes se connaissaient depuis l'enfance et ont traversé ensemble plusieurs épreuves marquantes de l'histoire européenne.

Leur relation s'est notamment renforcée durant l'exil de la famille royale grecque pendant la Seconde Guerre mondiale, une période fondatrice qui a scellé une amitié durable, bien au-delà des liens du sang.

Présentée à de nombreuses reprises comme une confidente précieuse, Tatiana Radziwill était régulièrement aux côtés de la reine lors de moments privés, loin des obligations officielles.

Née à Rouen, une princesse au parcours résolument normand

Si son nom évoque les grandes dynasties européennes, Tatiana Radziwill était bel et bien née en Normandie, à Rouen, en 1939, à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Cet ancrage normand, souvent méconnu du grand public, fait d'elle une figure singulière : une princesse de haute lignée européenne, mais née sur les bords de Seine.

De nationalité française, elle a poursuivi ses études à Paris, notamment dans le domaine médical, se formant à la bactériologie et aux soins infirmiers, avant d'exercer comme infirmière.

Une Normande au cœur du deuil de la famille royale d'Espagne - Wikicommons

Une vie loin des projecteurs, entre Paris et la sphère familiale

Contrairement à d'autres membres du gotha, Tatiana Radziwill avait fait le choix de la discrétion. Mariée en 1966 au cardiologue Juan Enrique Fruchaud, elle s'est installée à Paris, où elle a construit une vie familiale stable et éloignée de l'agitation médiatique.

Le couple a eu deux enfants, Fabiola et Alexis, ainsi que trois petits-enfants.

Sa fille est aujourd'hui à la tête du Château de Maudétour, en région parisienne, tandis que son fils a mené une carrière dans la finance à Londres.

Un héritage européen, entre France, Grèce et grandes dynasties royales

Petite-fille de la princesse Marie Bonaparte, Tatiana Radziwill était apparentée aux familles royales de Grèce, d'Espagne, du Danemark et de Russie. Une généalogie prestigieuse qui ne l'a pourtant jamais détournée d'un mode de vie simple et réservé.

Toujours présente lors de grandes cérémonies royales (mariages, commémorations, événements familiaux) elle occupait une place respectée mais volontairement effacée dans l'aristocratie européenne.

Un Noël assombri pour la Couronne espagnole

Les circonstances précises de son décès n'ont pas été rendues publiques. Mais cette disparition marque profondément la reine Sofia et, plus largement, la famille royale d'Espagne.

A quelques jours de Noël, c'est une page intime de l'histoire de la Couronne qui se tourne, avec la perte d'une femme restée fidèle, discrète et profondément attachée à ses proches.