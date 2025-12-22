En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. La famille royale d'Espagne endeuillée : qui était cette princesse Normande très proche de la reine Sofia ?

Société. La famille royale d'Espagne traverse une période de deuil en cette fin d'année. Vendredi 19 décembre 2025, une figure très proche de la reine Sofia s'est éteinte à l'âge de 86 ans. Née à Rouen, cette aristocrate à la trajectoire singulière occupait une place à part au sein du gotha européen, loin des projecteurs mais au plus près du cœur de la Couronne.

Publié le 22/12/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Seine-Maritime. La famille royale d'Espagne endeuillée : qui était cette princesse Normande très proche de la reine Sofia ?
la reine Sofia, touchée par un drame à quelques jour de Noël - Wikicommons

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les fêtes de Noël 2025 s'annoncent particulièrement sobres pour la famille royale d'Espagne. Selon les informations révélées par la presse spécialisée, la princesse Tatiana Radziwill est décédée le vendredi 19 décembre 2025, à l'âge de 86 ans.
Une disparition qui touche profondément la reine Sofia d'Espagne, avec laquelle elle entretenait un lien d'une rare intensité, mêlant proximité familiale et amitié de longue date.

Tatiana Radziwill, cousine et confidente de la reine Sofia

Tatiana Radziwill n'était pas une simple figure du gotha. Cousine germaine de la reine Sofia, elle faisait partie de son cercle le plus intime. Les deux femmes se connaissaient depuis l'enfance et ont traversé ensemble plusieurs épreuves marquantes de l'histoire européenne.
Leur relation s'est notamment renforcée durant l'exil de la famille royale grecque pendant la Seconde Guerre mondiale, une période fondatrice qui a scellé une amitié durable, bien au-delà des liens du sang.

Présentée à de nombreuses reprises comme une confidente précieuse, Tatiana Radziwill était régulièrement aux côtés de la reine lors de moments privés, loin des obligations officielles.

Née à Rouen, une princesse au parcours résolument normand

Si son nom évoque les grandes dynasties européennes, Tatiana Radziwill était bel et bien née en Normandie, à Rouen, en 1939, à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Cet ancrage normand, souvent méconnu du grand public, fait d'elle une figure singulière : une princesse de haute lignée européenne, mais née sur les bords de Seine.

De nationalité française, elle a poursuivi ses études à Paris, notamment dans le domaine médical, se formant à la bactériologie et aux soins infirmiers, avant d'exercer comme infirmière.

Une Normande au cœur du deuil de la famille royale d'EspagneUne Normande au cœur du deuil de la famille royale d'Espagne - Wikicommons

Une vie loin des projecteurs, entre Paris et la sphère familiale

Contrairement à d'autres membres du gotha, Tatiana Radziwill avait fait le choix de la discrétion. Mariée en 1966 au cardiologue Juan Enrique Fruchaud, elle s'est installée à Paris, où elle a construit une vie familiale stable et éloignée de l'agitation médiatique.
Le couple a eu deux enfants, Fabiola et Alexis, ainsi que trois petits-enfants.

Sa fille est aujourd'hui à la tête du Château de Maudétour, en région parisienne, tandis que son fils a mené une carrière dans la finance à Londres.

Un héritage européen, entre France, Grèce et grandes dynasties royales

Petite-fille de la princesse Marie Bonaparte, Tatiana Radziwill était apparentée aux familles royales de Grèce, d'Espagne, du Danemark et de Russie. Une généalogie prestigieuse qui ne l'a pourtant jamais détournée d'un mode de vie simple et réservé.
Toujours présente lors de grandes cérémonies royales (mariages, commémorations, événements familiaux) elle occupait une place respectée mais volontairement effacée dans l'aristocratie européenne.

Un Noël assombri pour la Couronne espagnole

Les circonstances précises de son décès n'ont pas été rendues publiques. Mais cette disparition marque profondément la reine Sofia et, plus largement, la famille royale d'Espagne.
A quelques jours de Noël, c'est une page intime de l'histoire de la Couronne qui se tourne, avec la perte d'une femme restée fidèle, discrète et profondément attachée à ses proches.

Galerie photos
Une Normande au cœur du deuil de la famille royale d'Espagne - Wikicommons

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. La famille royale d'Espagne endeuillée : qui était cette princesse Normande très proche de la reine Sofia ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple