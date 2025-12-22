Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen, dernier club de D1, affronteront le champion en titre Grenoble en Coupe de France

Peu importe le tirage, ils allaient hériter d'un gros morceau. Les Drakkars de Caen sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale de la Coupe de France de hockey sur glace, en battant notamment Gothiques d'Amiens, formation de Ligue Magnus, lors des huitièmes de finale.

Le Caen Hockey Club, unique survivant de D1, connaît désormais son adversaire : il affrontera Brûleurs de Loups de Grenoble le 6 janvier, à domicile.

Grenoble, champion de France en titre

Les Brûleurs de Loups de Grenoble sont tout simplement les champions de France en titre et occupent actuellement la 3e place de leur championnat, comme les Drakkars, mais à l'échelon supérieur.

Objectif Bercy pour les Drakkars

Si la marche s'annonce haute, les Caennais peuvent rêver de Accor Arena. La finale de la Coupe de France s'y disputera le 1er février. En très grande forme, les Normands restent sur une série parfaite depuis leur défaite face à Tours HC au début du mois de novembre.