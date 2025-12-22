Manche. Futur porte-avions nouvelle génération : des pièces sont déjà en construction à Cherbourg

L'annonce devait arriver à la fin de l'année. Emmanuel Macron a annoncé dimanche 21 décembre, depuis Abou Dhabi, le coup d'envoi pour construire le futur porte-avions français de nouvelle génération (PA-NG). Le navire de 310 mètres de long devrait peser plus de 80 000 tonnes, contre les 42 000 tonnes que pèse l'actuel Charles de Gaulle. Il devrait être construit en majorité à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Mais les entreprises mandatées pour son édification, Naval Group, TechnicAtome et les Chantiers de l'Atlantique, n'ont pas attendu la déclaration du chef de l'État pour travailler sur le projet.

Un chantier dans la Manche

À Cherbourg, les équipes de Naval Group s'activent depuis fin septembre à construire les enceintes métalliques qui engloberont les nouvelles chaufferies de type K22. Ces pièces de 14 mètres de haut et de 13 mètres de diamètre pèsent chacune 1 300 tonnes. Elles ont été conçues par TechnicAtome, sous la responsabilité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Un tel chantier mobilise énormément de savoir-faire différents. "Le programme PA-NG, avec ses chaufferies de nouvelle génération dites "K22", va renouveler la quasi-totalité des compétences françaises en matière de conception e t de fabrication des installations de propulsion nucléaire", estimait le directeur du programme, Philippe Bahurel, dans un communiqué de l'armée du 25 septembre. Le nouveau porte-avions devrait être mis en service en 2038.