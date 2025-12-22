En ce moment Santa Claus Is Coming To Town Michael BUBLE
Sécurité. À Port-Jérôme-sur-Seine, un homme de 43 ans a menacé sa mère de 75 ans avec un couteau avant d'incendier son logement, samedi 20 décembre au soir. Il a été interpellé peu après par la police.

Publié le 22/12/2025 à 14h08 - Par Gilles Anthoine
Port-Jérôme-sur-Seine. Il menace sa mère de 75 ans avec un couteau et met le feu à son habitation
Un homme a menacé sa mère avec un couteau avant d'incendier son habitation, à Port-Jérôme-sur-Seine. - Justine Carrère

Samedi 20 décembre, peu avant 22 heures, un homme de 43 ans s'est violemment disputé avec sa mère, âgée de 75 ans, à Port-Jérôme-sur-Seine. Il l'a menacée avec un couteau. La victime a réussi à trouver refuge chez sa fille.

Une dispute familiale qui dégénère

Après l'altercation, le fils violent a mis le feu à l'habitation de sa mère avant de prendre la fuite. L'incendie aurait été provoqué à l'aide d'un mégot de cigare laissé sur un canapé.

Une fuite de courte durée

Alertées, les forces de l'ordre ont rapidement retrouvé la trace du suspect. L'homme avait été pris en stop par un voisin, qui l'avait déposé dans le centre-ville. Ce dernier indiquera aux policiers que l'individu sentait fortement le fioul.

Interpellé dans un bar par la police

Le quadragénaire a finalement été interpellé dans un bar par les policiers. Il a été placé en garde à vue.

