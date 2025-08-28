En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Bayeux. Dépressif, il menace de mort son ex-femme et son fils

Sécurité. Un homme de 65 ans était jugé le 21 août 2025 pour envoi de messages malveillants à son ex-femme et menaces de mort sur son fils.

Publié le 28/08/2025 à 17h40 - Par Martine Dubos
L'homme était jugé au tribunal de Caen le 21 août dernier.

Les pompiers et la gendarmerie interviennent au domicile d'un homme, à Bayeux, prévenus par son ex-femme en août 2024. Elle est en vacances avec leur fils et vient de recevoir un message de sa part dans lequel elle lit : "J'ai mon fusil, je peux m'en prendre à vous et aussi à moi-même." Il était particulièrement énervé, car une demande de curatelle à son encontre était en cours.

Il menace aussi de mort les voisins

Il envoyait des messages à son fils et celui-ci ne lui répondait pas. Il avait déjà fait des tentatives de suicide, ne supportant pas le divorce. A la suite de la venue des forces de l'ordre qui ont trouvé une personne dépressive, il a été hospitalisé en psychiatrie pendant deux mois et est sorti avec un traitement. Lors de l'enquête, il a été constaté qu'il avait aussi menacé de mort des voisins.

Au tribunal de Caen le 21 août dernier, l'homme âgé de 65 ans explique son état de grande détresse mentale, ce qui est la cause des appels et des messages envers sa famille. Il dit que maintenant, il voit régulièrement son fils et qu'ils ont parlé des faits. "Vos propos étaient très violents vis-à-vis de votre enfant. Pourquoi ?", lui demande la présidente. Il répond que c'est à cause de l'alcool et des médicaments qu'il prenait en même temps.

Prison avec sursis

Il tente de minimiser sa dépendance à l'alcool, disant qu'il boit à présent en moyenne deux bières par semaine et explique que son séjour en psychiatrie l'a beaucoup apaisé. Dans son réquisitoire, le procureur confirme que l'homme était en grande détresse morale, mais qu'il est responsable de la situation. Il demande de la prison avec sursis. L'avocate de la défense précise que son client était malade et addict à l'alcool. Depuis un an, il a radicalement changé. Elle plaide la dispense de peine.

Après délibéré, le sexagénaire est condamné à 2 mois de prison avec sursis, pas de pension de réversion et il devra régler 254€ pour frais de procédure.

