Condé-en-Normandie. Ivre, l'ambulancier insulte et frappe les gendarmes

Jeudi 13 mars, un homme de 36 ans a été condamné pour outrage, violence, rébellion et menace envers des dépositaires de l'autorité publique par le tribunal de Caen. Le 4 juin 2024, les pompiers sont appelés pour un accident à Condé-en-Normandie. A leur arrivée, ils trouvent le prévenu à côté du véhicule. C'est un ambulancier âgé de 36 ans, qui n'est pas en mission au moment des faits. Les gendarmes interviennent aussi sur les lieux : l'ambulancier leur dit qu'il n'est pas le conducteur, ce qui est faux, car il est seul sur les lieux de l'accident. Il se rebelle, donne un coup de pied à un gendarme, lui arrache sa caméra tout en proférant des menaces. Finalement maîtrisé avec difficulté par les forces de l'ordre, le prévenu est testé positif à l'alcool avec un taux de 2,5g dans le sang.

"Si je me suis rebellé, c'est parce que

je n'avais plus de permis de conduire"

Après dégrisement, il admet partiellement, mais ne se souvient pas de certains faits. Il se voit se débattre dans l'ambulance et dire des insultes, puis c'est le trou noir, avant de se réveiller à l'hôpital. A la barre, il avoue qu'il consommait de plus en plus d'alcool : "Je n'avais pas de limite. Si je me suis rebellé, c'est parce que je n'avais plus de permis de conduire." Bien qu'il ait entamé des soins pour des problèmes psychologiques et d'addiction, il est en arrêt maladie pour dépression nerveuse depuis l'accident. Il tient à s'excuser auprès des forces de l'ordre. Des décisions appréciées par la procureure lors de son réquisitoire, malgré des faits difficiles à pardonner, d'autant qu'il est ambulancier. Son avocate explique qu'il est conscient de sa culpabilité. Il est en grande détresse et elle demande à la cour d'en tenir compte.

Six mois de prison avec sursis

Après délibéré, le prévenu est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois. Il a obligation de travail, de poursuivre les soins commencés, suspension de son permis de conduire pendant quatre mois et est inéligible pour trois ans. Il devra verser 400€ pour préjudice moral au gendarme blessé et 254€ pour frais de procédure.