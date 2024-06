Seine-Maritime. Un poids lourd de 44 tonnes transportant des déchets électroniques a pris feu

Un incendie s'est déclaré au niveau d'un poids lourd transportant des déchets électroniques sur la route de Fécamp au niveau du CD 925 à Bretteville-du-Grand-Caux en Seine-Maritime vendredi 21 juin vers 14h30. La route a été fermée dans les deux sens de circulation le temps de l'intervention.

12 sapeurs-pompiers mobilisés

Pour cette opération, 12 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le feu a pris sur un essieu [une pièce située au niveau des extrémités d'un véhicule NDLR] du poids lourd de 44 tonnes, qui transportait des déchets chimiques. A l'arrivée des secours, les flammes se propageaient vers la benne.

La Direction interdépartementale des routes du nord-ouest (Dirno) et la gendarmerie se sont aussi rendues sur les lieux. Les secours ont ensuite effectué des reconnaissances et ont sécurisé la zone d'intervention pour l'extinction du feu et procéder à des opérations de déblai.