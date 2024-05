Cany-Barville. Un feu se déclare dans une benne à déchets de l'entreprise Polytechs

Incendie. Un feu s'est déclaré vendredi 24 mai dans une benne à déchets appartenant à l'entreprise Polytechs situé à Cany-Barville en Seine-Maritime, et contenant du polymère, du carton et des textiles. Les pompiers et la gendarmerie sont sur place.